Annuncio

Annuncio

Il tanto discusso aspirante isolano John Vitale ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi in seguito a quanto accaduto nei confronti di Barbara D'Urso. Nel corso della puntata di ieri dell'isola dei famosi, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha informato il pubblico in merito alla decisione del napoletano. La padrona di casa è stata molto fredda e distaccata nel trattare l'argomento. Si è limitata a mandare in onda un filmato in cui John si è scusato con tutti ed ha detto: "Chiedo scusa e spero di poterle fare di persona".

John Vitale abbandona l'Isola dei famosi in anticipo

Durante la puntata di ieri dell'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha trattato, per pochissimo tempo, la questione John Vitale.

Advertisement

Il ragazzo, infatti, dopo essersi reso protagonista di gravissime offese ai danni di Barbara D'Urso, è piombato al centro di una bufera mediatica. Già nel corso della precedente puntata è stato affrontato l'argomento e John si era mostrato dimesso e dispiaciuto per quanto accaduto. In quella circostanza si era scusato con tutti, in particolar modo con la diretta interessata. La Marcuzzi gli disse che, se fosse stato per lei, avrebbe dovuto abbandonare l'Isola dei famosi. Ad ogni modo, la produzione del reality aveva deciso di mandarlo semplicemente in nomination. Ad ogni modo, prima che fosse espresso il volere del pubblico, John Vitale ha deciso di ritirarsi dall'Isola.

Barbara D'Urso non è disposta ad accettare le scuse che John Vitale vorrebbe farle di persona

Ieri la conduttrice ha mandato in onda una clip nella quale il ragazzo ha spiegato le sue motivazioni, si è scusato nuovamente con le donne e con la D'Urso ed ha espresso la volontà di chiederle scusa di persona.

Advertisement

Alessia Marcuzzi ha liquidato in pochissimo tempo la vicenda, evitando di dare ancora rilievo ad una questione così brutta e spiacevole.

Cosa accadrà, dunque, adesso? Barbara D'Urso sarà disposta ad ospitare John Vitale per consentirgli di scusarsi di persona? A quanto pare sembra proprio di no. La conduttrice, adirata più che mai, ha comunicato che agirà per vie legali contro di lui e lo porterà in tribunale. Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, infatti, ha spiegato che non è affatto disposta a tollerare alcuna scusa poiché quanto detto da John è gravissimo. Lei, che da sempre combatte la violenza sulle donne, fisica e verbale, non può assolutamente soprassedere ad una cosa di tale gravità.