Ieri, giovedì 31 gennaio, è andata in onda una nuova e sfavillante puntata dell'Isola dei famosi. Uno tra gli argomenti maggiormente discussi è stato quello riguardante il caso John Vitale. L'aspirante isolano, infatti, si è trovato a dover fronteggiare una situazione alquanto spiacevole a causa di alcuni comportamenti adoperati al di fuori. La conduttrice Alessia Marcuzzi, infatti, lo ha pesantemente richiamato in merito ad alcune sue dichiarazioni fatte mesi prima di entrare a far parte del reality show.

Il ragazzo aveva detto delle cose bruttissime nei confronti della conduttrice Barbara D'Urso. Per questo motivo, si è trovato a rispondere delle sue affermazioni davanti a tutta Italia.

La Marcuzzi è stata molto dura con John e gli ha detto: "Quelli come te non li tollero, per me dovresti già essere fuori".

John Vitale e le pesantissime offese contro Barbara D'Urso, la Marcuzzi è furiosa

La puntata di ieri dell'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. L'aspirante isolano John Vitale ha dovuto fare i conti con una pesantissima segnalazione sul suo conto. In questi giorni, infatti, si vociferava di una possibile squalifica per un concorrente a causa di offese nei confronti di una conduttrice Mediaset. Dopo svariate ipotesi e supposizioni, quella più accreditata ha avuto la meglio. Il naufrago a rischio era proprio John Vitale.

La conduttrice Alessia Marcuzzi, pertanto, ha deciso di affrontare l'argomento in modo molto diretto. Ha richiamato all'attenzione John e gli ha mostrato tutti i filmati inerenti al caso.

La coduttrice non ha avuto pietà e gli ha detto che il suo atteggiamento è stato assolutamente sbagliato: "Un imbecille". Le sue offese rientrano nel delicato ramo del cyberbullismo, un tema molto caldo e molto attuale nell'ultimo periodo.

Alessia Marcuzzi arrabbiata con John: 'Dovresti essere fuori'

La Marcuzzi ha detto: "Quelli come te non li tollero, per me dovresti già essere fuori dal programma". Le sue parole sono state, naturalmente appoggiate dal pubblico. Il ragazzo, dal canto suo, ha provato a difendersi chiedendo scusa pubblicamente a Barbara D'Urso e a tutta l'Italia. John ha affermato di essere stato uno stupido a comportarsi in quel modo. In ogni caso, l'ira della presentatrice non si è placata. Con tono sempre accusatorio lo ha informato che sarebbe stato il pubblico a decidere le sue sorti. Il ragazzo, infatti, è finito al televoto contro Alice, Giorgia e Yuri.