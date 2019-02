Annuncio

Annuncio

Barbara D'Urso, nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, ha affrontato il delicato dema delle offese ricevute da John Vitale. Il concorrente dell'Isola dei Famosi, infatti, aveva pronunciato delle pesantissime e gravissime offese contro la conduttrice. L'argomento è stato ampiamente trattato nel corso della puntata di giovedì 31 gennaio dell'isola dei famosi. Tuttavia, la diretta interessata non ha potuto fare a meno di commentare la vicenda. Barbara D'Urso ha affermato che agirà per vie legali contro di lui ed ha detto: "Se la vedrà con me in tribunale".

Barbara D'Urso porterà John Vitale in tribunale

La puntata di Domenica Live di ieri è stata estremamente avvincente.

L'argomento che ha suscitato maggiore scalpore è stato quello inerente a John Vitale dell'Isola dei famosi. L'aspirante isolano, tempo fa, si era reso protagonista di orribili accuse contro Barbara D'Urso.

Advertisement

Per dirla con termini più puliti, le aveva dato della poco di buono. Alessia Marcuzzi, nel corso di una precedente puntata dell'Isola, lo aveva pesantemente redarguito. Barbara D'Urso, però, nel corso della messa in onda di ieri di Domenica Live, non ha potuto fare a meno di trattare l'argomento e commentare esprimendo il suo punto di vista. La conduttrice ha mandato in onda dei filmati inerenti quanto accaduto, con tanto di offese da parte di John e "scuse" succesive. Nel corso di tutta la messa in onda del filmato, la D'Urso è rimasta estremamente seria e adirata. Quando la clip si è interrotta, la presentatrice ha preso la parola ed ha espresso con rabbia e fermezza il suo punto di vista. Barbara D'Urso ha spiegato che John se la vedrà in tribunale con lei ma, ad ogni modo, la cosa da mettere in evidenza è un'altra.

Advertisement

John Vitale si ritira dall'Isola dei famosi

La conduttrice ci ha tenuto a puntualizzare il fatto che le offese fossero gravissime, non perché rivolte a lei, quanto piuttosto perché rivolte ad una donna. La D'Urso da anni combatte contro la violenza sulle donne, pertanto, esserre protagonista di un fatto simile l'ha colpita molto nel profondo. La presentatrice non è stata affatto disposta a perdonare il ragazzo, così come non accetta che possa venire in puntata a scusarsi di persona.

Ricordiamo che John Vitale, in questi giorni, ha deciso di ritirarsi dall'isola dei famosi ed ha confessato di volersi scusare di persona con Barbara D'Urso. A quanto pare, però, la conduttrice non è affatto disposta.