Si apre oggi 4 febbraio una nuova settimana di programmazione per Uomini e donne e i suoi protagonisti del Trono Over e Classico. Se dame e cavalieri continueranno a destare grande curiosità con le vicende di Gemma Galgani, Angela Di Iorio, Noel Formica, Armando Incarnato e molti altri, nel Trono Classico a farla da padrone saranno i percorsi in fase di conclusione dei tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. A partire dal 15 febbraio, infatti, cominceranno ad andare in onda le puntate serali dedicate alle loro scelte, che dovranno essere effettuate entro tale data.

La prima ad essere protagonista dello speciale su Canale 5 sarà Teresa, ormai prossima a prendere la sua decisione tra i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. E proprio la napoletana, annuncerà nelle puntate di questa settimana, relative alla registrazione effettuata il 17 gennaio, di essere ormai vicinissima al grande annuncio.

Saluterà tutti i presenti, precisando che si tratta della sua ultima registrazione in studio. Ben diverso sarà il comportamento di Luigi, il quale confesserà di essere deluso dalle sue corteggiatrici e di avere preso una decisione su di loro.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa bacia Antonio

Avevamo lasciato Teresa Langella nelle puntate della scorsa settimana dopo il bacio appassionato con Andrea Dal Corso. Antonio era uscito dallo studio, dichiarando di voler abbandonare il programma ma le anticipazioni di Uomini e donne di questa settimana confermano grandi novità per lui. Anche se con grande fatica, Teresa riuscirà a farsi perdonare, raggiungendolo ancora a casa sua per parlargli. Qui la coppia si confronterà in macchina e Antonio mostrerà il fazzoletto con il quale aveva asciugato le lacrime della tronista qualche tempo prima.

Ma sarà nel corso di un romantico incontro sulle rive del Tevere che la coppia si scambierà un lungo bacio appassionato, a dimostrazione di come tutto sia ancora possibile nella scelta di Teresa.

Continuerà ad essere caratterizzato dalla confusione il percorso di Lorenzo Riccardi, che vedrà in esterna sia Claudia che Giulia. A quest'ultima presenterà la madre, fatto che non andrà giù alla giovane romana che si sentirà messa in secondo piano. Ma Lorenzo preciserà di essere interessato ad entrambe e annuncerà che la sua scelta sarà effettuata entro tre settimane.

Trono Classico di Uomini e donne: una corteggiatrice per Luigi

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alle prossime puntate del Trono Classico in onda su Canale 5 segnalano un'incredibile battuta d'arresto per Luigi Mastroianni. Quest'ultimo confesserà di essere deluso per il comportamento delle sue corteggiatrici Sonia, Irene e Giorgia che non sembrano davvero interessate a lui. Per questo chiederà alla redazione di conoscere un'altra ragazza, Valentina, con la quale trascorrerà ben sette ore consecutive.

La delusione sarà evidente in Sonia, Irene e Giorgia che lasceranno lo studio in segno di protesta ma Luigi non le seguirà per chiarire con loro la situazione.

Ivan litigherà sia con Sonia che con Natalia: entrambe lo accuseranno di essere state sottovalutate e minacceranno di andarsene. Il dibattito proseguirà anche in studio, dove lo spagnolo chiarirà il suo atteggiamento, affermando di non credere al loro vero interesse (soprattutto riferendosi a Natalia). E come vedremo nelle prossime registrazioni, forse non ne avrà tutti i torti.