Lo show Adrian di Celentano continua ad essere nel mirino del gossip. Nel corso della sospensione del programma, a causa di problemi di salute del cantante, è intervenuta sull'argomento Michelle Hunziker. In occasione dell'esordio del nuovo programma e della serie evento Adrian di Celentano sarebbe dovuta apparire anche Michelle. La conduttrice, però, non si è presentata sul palco e, a distanza di tempo, ha deciso di rilasciare un'intervista al 'Corriere della sera' in cui ha spiegato le reali motivazioni che l'hanno spinta ad agire così. A quanto pare, infatti, alla conduttrice non sono piaciute alcune scelte prese da Celentano: sia per la decisione di non apparire sul palco che per alcune frasi pronunciate all'interno del cartone animato.

Michelle Hunziker non si è presentata sul palco allo spettacolo Adrian: i motivi

Michelle Hunziker sarebbe dovuta essere una delle ospiti nel corso dello spettacolo di Adrian di Celentano. La conduttrice, però, non si è presentata sul palco e ha rivelato i motivi. In occasione dei preparativi per l'esodio dello show, dietro le quinte, erano tutti in fibrillazione per l'arrivo del 'Molleggiato'. Tutti si chiedevano dove fosse finito e se si fosse mai presentato. Ad un certo punto, però, la Hunziker l'ha intravisto nel backstage e lo ha esortato ad apparire. 'I tuoi fan ti amano, vogliono la tua presenza, non la tua assenza', gli ha detto Michelle. Le sue parole, però, non sono servite a nulla, dal momento che Celentano si è comunque comportato in modo decisamente singolare, apparendo solo per pochi minuti sul palco. Per questo motivo, dunque, la conduttrice avrebbe deciso di non presenziare al suo spettacolo.

Le affermazioni contrarie ai principi della Hunziker

Ad infastidire Michelle Hunzier, però, pare siano state anche delle frasi pronunciate all'interno di una puntata del cartone animato Adrian. Michelle ha fatto riferimento ad un momento del cartoon in cui il personaggio Adrian dice ad un gruppo di ragazze aggredite di aver subito l'agguato forse perché un po' troppo alticce. Questa affermazione, come spiegato dalla diretta interessata, è assolutamente contraria ai principi e ai valori difesi dalla conduttrice. Lei, infatti, ha fondato anche un'associazione in difesa delle donne. Per questo motivo, la conduttrice ha detto: 'Il mio ruolo e i miei valori sono incompatibili con tale messaggio'.

Non ci resta che attendere eventuali sviluppi sulla questione.