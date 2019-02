Annuncio

Annuncio

Durante la puntata di oggi, 20 febbraio 2019, di Uomini e donne che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 vedremo il terzo appuntamento dedicato al Trono Over della settimana.

Al centro della puntata ci sarà la coppia composta da Pamela e Stefano tra i quali si intrometteranno di conseguenza anche Roberta e Riccardo.

Infine, si parlerà di Gian Battista e Claire i quali torneranno in studio per chiarire la loro posizione dopo la figuraccia fatta.

Uomini e Donne: diretta puntata

14.50 La situazione è alquanto imbarazzante, ma comunque Gemma, pur volendoci pensare, decide di ballare con l'uomo, rimanendo ancora dietro le quinte del programma.

14.48 Accanto a Gemma si siede Giorgio, il nuovo arrivato proprio per corteggiare Gemma.

14.45 Inizia la puntata di Uomini e Donne e Gemma è già in lacrime con Tina che ironizza sulla situazione proprio accanto a lei.

Annuncio

Uomini e Donne, trono over: anticipazioni puntata

Durante la puntata di ieri, Pamela ha dichiarato di non credere ai sentimenti di Stefano e, per questo motivo, si sentirebbe pronta ad interrompere la conoscenza. Il suo interesse sarà allora dirottato verso Riccardo il quale, nonostante la conoscenza intrapresa con Roberta, sembrerebbe in parte contraccambiare.

Torneranno in studio anche Gian Battista e Claire. La coppia era stata smascherata da un filmato amatoriale giunto all'opinionista Gianni Sperti. La figuraccia sembra non aver frenato la donna che, dopo aver cercato di difendersi, ha deciso lo stesso di rimanere nel programma di Uomini e Donne.

Inutile dire le accuse che questa decisione ha comportato per lei ma anche per Gian Battista che ha seguito le sue orme.