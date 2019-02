Annuncio

Nel corso della puntata odierna di Domenica In Mara Venier ha sbottato contro tutti i cantanti di Sanremo che, domenica scorsa, hanno deciso di disertare l'ospitata all'interno della sua trasmissione. La conduttrice ha trattato la questione all'inizio del programma in occasione di un dibattito su Ultimo. Il ragazzo, infatti, è stato notevolmente criticato per l'atteggiamento assunto in occasione della vittoria di Mahmood. Mara Venier, invece, si è sentita in dovere di difenderlo, dal momento che è stato l'unico cantante a scusarsi per quanto accaduto domenica scorsa: "Chi non si è presentato non ha avuto rispetto".

Le scuse di Ultimo

La puntata odierna di Domenica In si è rivelata ricca di colpi di scena.

La padrona di casa ha aperto i battenti continuando a parlare di tutta la polemica che ha investito il Festival di Sanremo dopo la vittoria di Mahmood. La persona che maggiormente si è adirata per questo risultato è Ultimo. Il cantante, infatti, era stato il più votato dal pubblico da casa con il 46,5% di preferenze, eppure, la giuria presente in studio ha ribaltato l'esito della classifica finale. Ultimo era così innervosito al punto da disertare anche l'ospitata a Domenica In del giorno successivo alla finale del Festival. Oltre a lui, si era assentata anche Loredana Bertè e altri. Mara Venier, in quella occasione, si è mostrata molto comprensiva, cosa che non ha fatto assolutamente oggi. La conduttrice, infatti, ha ammesso di essere rimasta molto delusa dal fatto di non aver ricevuto nessuna telefonata di scuse o di chiarimento dopo quanto accaduto una settimana fa.

L'unico che ha avuto l'educazione di contattarla per scusarsi di tutto e spiegare le proprie motivazioni è stato Ultimo.

Mara sbotta contro i cantanti che hanno disertato il suo salotto

Mara Venier, per questo motivo, ha voluto assolutamente porre l'accento sulla vicenda evidenziando come il ragazzo si fosse comportato in modo educato e gentile a dispetto di altri. Gli animi, quindi, anno iniziato a surriscaldarsi al punto da spingere la conduttrice a fare una sfuriata in diretta. La Venier ha, infatti, detto: "Chi non si è presentato non ha avuto rispetto, specie per il pubblico". Insomma, la stoccata sembra essere riferita soprattutto a Loredana Bertè la quale, dopo essere stata capita e apprezzata dalla conduttrice la scorsa settimana, non ha mostrato il minimo interesse per l'amica storica.