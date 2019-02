Annuncio

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della serie 'Il Commissario Montalbano', la fortunata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti, tornata nel 2019 per festeggiare i 20 anni dalla messa in onda del primo episodio. Oggi 18 febbraio a partire dalle 21,25 su Rai 1 sarà trasmesso l'episodio intitolato 'Un diario del '43', in cui Montalbano e la sua squadra saranno alle prese con un omicidio che li ricondurrà a fatti abvenuti durante la seconda Guerra Mondiale. Il primo episodio della nuova stagione, trasmesso lunedì scorso, ha visto la fiction di Rai 1 battere la concorrenza delle altre reti totalizzando una media di ascolti superiori a 11 milioni di spettatori.

Montalbano, secondo episodio oggi 18 febbraio su Rai 1: 'Un diario del '43'

Questa sera su Rai 1 tornano salvo Montalbano e la sua squadra: nel nuovo episodio il commissario creato dalla penna di Camilleri sarà alle prese con la risoluzione dell'omicidio di un uomo, il delitto potrebbe essere collegato ad avvenimenti accaduti durante la seconda Guerra Mondiale.

Nella vicenda, infatti, sono implicati anche un ex militante fascista, responsabile di una strage avvenuta proprio nel '43 e un novantenne da poco tornato a Vigata, il cui nome è stato erroneamente inserito nella lapide dei caduti di guerra. Montalbano sarà convinto che le tre vicende siano in qualche modo collegate tra loro e sarà suo compito scoprire cosa sia avvenuto realmente.

Il commissario Montalbano, due episodi inediti per la nuova stagione in onda l'11 e il 18 febbraio

Era il 1999 quando 'Il commissario Montalbano' fece la sua prima apparizione sugli schermi di Rai 2 con la prima puntata e a distanza di vent'anni, per festeggiare la fortunata Serie TV, il commissario di Vigata torna su Rai 1 con due episodi inediti.

Il primo, andato in onda lunedì scorso, ha totalizzato una media di 11.108.000 spettatori, per uno share del 44,9%, battendo in termini di ascolti anche la prima serata del Festival di Sanremo. Il tema dei migranti trattato nella puntata dell'11 febbraio, ha dato il via a una serie di discussioni sui social, dato il tema di grande attualità, scritto da Camilleri ben prima dello stop agli sbarchi voluto dal ministro Mattep Salvini. La serie appassiona da anni i telespettatori che ne hanno decretato un successo sempre maggiore e che hanno imparato ad apprezzare anche le bellezze delle coste siciliane in cui è ambientata la fiction.