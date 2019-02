Annuncio

Questa sera, 21 febbraio 2019, andrà in onda la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 5, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Sarà possibile vedere la fiction in diretta tv su Rai 1 ma, qualora non abbiate modo di farlo, si può rivederne la replica sui canali ufficiali Rai, così da non perdere nemmeno una puntata [VIDEO] della fortunatissima serie, giunta ormai alla sua quinta stagione.

Che Dio ci aiuti 5 in replica su RaiPlay

Attraverso il sito ufficiale della Rai, RaiPlay.it, sarà possibile vedere la replica della puntata di questa sera di Che Dio ci aiuti 5.

E' necessario collegarsi sul sito RaiPlay e cercare la fiction desiderata, in questo caso dunque Che Dio ci aiuti 5. Sul sito è presente l'archivio di tutte le puntate della serie televisiva, in modo da dare l'opportunità ai telespettatori di 'recuperare' la visione di qualche episodio delle passate settimane.

Attraverso un computer, un tablet o un cellulare con connessione ad internet sarà possibile vedere la puntata in questione in replica, con l'opportunità di 'stopparla' e poi guardarla quando lo si desidera. Per quanto concerne l'ultimo episodio, questo verrà caricato sul sito al termine della messa in onda delle due mini-puntate di questa sera.

Detto ciò, l'appuntamento per la messa in onda televisiva è fissato a questa sera, 21 febbraio, alle ore 21:25 circa, su Rai 1, ma sarà possibile seguire la fiction anche in streaming online sempre tramite RaiPlay, da applicazione o dal sito web.

Che Dio ci aiuti 5, le anticipazioni: Nico 'diviso' tra Maria e Ginevra

Come sempre, saranno due gli episodi che verranno mandati in onda.

Durante il primo episodio avremo modo di vedere Nico, il quale si vuole avvicinare a Maria, anche se prova un affetto sempre più profondo e sincero per Ginevra. Maria sembra ricambiare l'amore per il giovane avvocato che, invece, è indeciso tra le due donne. Azzurra confesserà ad Ahtos di avere una figlia, che ha avuto durante l'adolescenza. La figlia, Emma, ha ormai sedici anni e non sa che è proprio Athos il suo vero padre.

Nel secondo episodio arriverà invece al convento la zia di Nico [VIDEO], anch'essa suora. La donna è andata al convento appositamente per conoscere la fidanzata di suo nipote. Maria chiederà, dunque, dei consigli a Ginevra sul come poter affrontare al meglio l'incontro con la donna. Nel frattempo, Valentina inizia a frequentare il suo fisioterapista. Gabriele, che è innamorato di lei, ne sarà molto geloso.