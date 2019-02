Annuncio

Quasi una settimana è trascorsa dalla deludente scelta di Teresa Langella. La tronista, dopo aver portato a termine un percorso di circa quattro mesi, ha scelto Andrea Dal Corso e si è "beccata" un durissimo no. Nel corso di questi giorni, sul web si sono contraddistinti numerosissimi insulti e gravi offese contro l'ex corteggiatore. Per questo motivo, a distanza di un po' di tempo, la Langella ha voluto pubblicare un filmato, sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia, in cui ha difeso Dal Corso. La ragazza ha detto di dissociarsi completamente da tutte le offese presenti sui social ed ha esortato tutti ad assumere un comportamente maggiormente rispettoso. Il video è visibile di seguito.

Il video di Teresa in cui prende le difese di Andrea Dal Corso su Instagram

Oggi, giovedì 21 febbraio, a Uomini e donne si registrerà una puntata speciale.

I protagonisti del trono di Teresa saranno chiamati in studio per commentare la scelta della ragazza. Ci saranno Andrea Dal Corso, il quale potrà motivare meglio il suo "no", ci sarà Antonio e anche Teresa. Poco prima della registrazione, però, quest'ultima ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan. La ragazza ha utilizzato il profilo Instagram di Raffaella Mennoia per divulgare il suo pensiero, dal momento che preferisce essere ancora assente dal social. La ragazza ha esordito ringraziando tutti per l'affetto dimostrato, tuttavia, si è sentita in dovere di fare un appunto. Teresa, infatti, ha voluto difendere Andrea da tutte le offese che stanno circolando sul web in questi giorni. Molti utenti reputano il ragazzo falso e completamente costruito.

Teresa Langella si dissocia completamente da tutto ciò che circola sul web

La Langella ha voluto dissociarsi completamente da tali dichiarazioni ed ha aggiunto che tutto quello che è accaduto ci può stare. Ad ogni modo, in occasione della registrazione odierna, tutti potranno chiarire ulteriormente la loro posizione. Nel frattempo, però, a parere della Langella, sarebbe più opportuno se si assumesse un comportamento più rispettoso, poiché si sta decisamente esagerando.

La ragazza è apparsa molto triste, con gli occhi quasi pieni di lacrime, ad ogni modo, ha dimostrato tanto buon cuore e tanta superiorità prendendo le difese dell'uomo che l'ha fatta soffrire così tanto. Adesso non ci resta che attendere la registrazione di oggi per scoprire qualcosa di più.