C'è Posta per te sfida la Rai e Sanremo nel palinsesto di sabato 11 febbraio 2023. Le anticipazioni parlano di una differenza nel format del programma di Mediaset: è possibile che non ci siano ospiti. In ogni caso, la novità di quest'anno si riferisce proprio alla grande concorrenza che Mediaset ha deciso di fare alla Rai ed al suo Sanremo. Da ormai molti anni, la kermesse canora monopolizza lo share televisivo tanto che le reti Mediaset decidevano di sospendere le programmazioni dei programmi più importanti, per riprenderli dopo la finale del Festival.

C'è Posta per Te: cosa succederà nella prossima puntata

Le anticipazioni di C'è Posta per te narrano di una puntata un po' fuori dal coro, proprio per la possibile assenza degli ospiti che, invece, sono il vero e proprio cavallo di battaglia del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Si ipotizza che non ci sarà nessuna personalità del mondo dello spettacolo ad accompagnare i protagonisti delle varie storie che, in ogni caso, non mancheranno. Le vicende che verranno narrate saranno il vero fulcro della puntata di sabato prossimo.

Anticipazioni della prossima puntata: grande assente Renato Zero

Uno dei grandi assenti della puntata di C'è Posta per te di sabato prossimo potrebbe essere Renato Zero, che era già stato annunciato come Super Ospite.

Il cantante romano, stando a ciò che ha riportato in anteprima Davide Maggio sul suo sito ufficiale, non avrebbe gradito l'idea della messa in onda del programma tv contro il Festival, pertanto avrebbe deciso di non partecipare, con grande delusione dei suoi fan.

Possibile che i vertici Mediaset decidano di non mandare in onda la puntata già registrata con Renato Zero.

De Filippi, infatti, avrebbe registrato un'ulteriore puntata speciale con ospiti Luciana Littizzetto, Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Tommaso Zorzi e Tiziano Ferro, quest'ultimo dopo ben undici anni dalla sua ultima apparizione in televisione.

De Filippi sfida Amadeus a colpi di share a C'é Posta per te

Si prospetta una sfida tra Rai e Mediaset a colpi di share fra Maria De Filippi su Canale 5 con C'è posta per te e Amadeus con la serata finale del Festival di Sanremo 2023.

La manifestazione canora sta andando molto bene, con picchi di oltre il 60% di share. Resta, adesso, da vedere come si comporteranno i 4,8 milioni di telespettatori che ogni sabato seguono il fortunato programma di Canale 5.

La programmazione della giornata di domenica, 12 febbraio, non subirà nessuna variazione: Mediaset tornerà alle trasmissioni del pomeriggio regolarmente in onda, contro la puntata speciale trasmessa dal Teatro Ariston di Sanremo.