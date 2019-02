Annuncio

Annuncio

Ieri, martedì 5 febbraio, è andata in onda il primo appuntamento della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Tutti erano in fibrillazione, come sempre, per il debutto di questa nuova edizione, tuttavia, i risultati non sono stati molto entusiasmanti. Analizzando i dati auditel, infatti, è emerso che, almeno per quanto riguarda la prima messa in onda, questo sia il peggior Sanremo degli ultimi dieci anni.

Il peggior Festival di Sanremo degli ultimi 10 anni per i dati auditel della prima serata

Il primo appuntamento del Festival della canzone italiana non è partito certamente con il piede giusto. Gli ascolti sono stati alquanto deludenti rispetto agli standard e le critiche molteplici.

Annuncio

Innanzitutto, paragonando i risultati ottenuti è possibile ribadire che quella di quest'anno, almeno per adesso, sia l'edizione di Sanremo meno seguita degli ultimi dieci anni. Risultati così non si avevano dal 2008. In quella occasione, a tenere le redini dello spettacolo erano: Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvàrt. All'epoca, la prima serata riuscì a registrare un livello di ascolti pari a 7,6 milioni di telespettatori. Mentre per quanto riguarda l'ultima, un drastico calo portò gli ascolti a scendere al di sotto dei 6,8 milioni di spettatori. I risultati ottenuti quest'anno non sono così deludenti, tuttavia, sono i peggiori dopo quel clamoroso flop.

L'appuntamento di ieri del Festival ha, infatti, coinvolto 10.174.000 spettatori e il 48,04% di share. Ad ogni modo, risulta necessario fare una precisazione.

Annuncio

I migliori video del giorno

è importante chiarire che nel 2016 lo stesso livello di share raggiunto quest'anno incorporava al suo interno oltre 11 milioni di spettatori. Questo significa che il problema principale risiede nel fatto che il pubblico si sta interessando sempre meno alla televisione. Le persone si stanno gradualmente distaccando da questo dispositivo per intrattenersi svolgendo un altro tipo di attività.

Le critiche di Cristiano Malgioglio contro il Festival di Sanremo

Ad ogni modo, molto "crudele" è diretto è stato Cristiano Malgioglio. Il VIP, infatti, ha ribadito quanto il Festival di Sanremo, almeno nella prima messa in onda, sia risultato cupo, triste e lento. L'artista ha criticato le luci troppo basse, i fastidiosi problemi avuti con l'audio, alcune caratteristiche della scenografia e, infine, la lentezza e la noiosità della puntata.

Annuncio

Speriamo le successive siano meglio.