A distanza di un po' di tempo dalla prima stoccata, Maurizio Costanzo ha deciso di tornare a parlare di Adriano Celentano e della sua serie evento "Adrian". Il marito di Maria De Filippi ha voluto effettuare, in un suo editoriale su Libero, un confronto tra il suo programma e quello di Al Bano, ponendo l'accento sul livello di ascolti ottenuto. Nel primo caso, infatti, ci troviamo dinanzi un insuccesso totale. Per quanto riguarda "55 Passi nel sole", invece, lo show ha riscosso grande successo.

Tutto questo, a parere di Costanzo, è dipeso dall'atteggiamento del protagonista. Nel caso specifico, Maurizio Costanzo ha attaccato Celentano per quanto riguarda il suo comportamento assunto nel progredire dello spettacolo: "Bisogna essere umili non presuntuosi".

Costanzo critica Celentano e lo mette a confronto con Al Bano: 'Bisogna essere umili'

Maurizio Costanzo è tornato a commentare la serie evento di Adriano Celentano. Già qualche settimana fa, aveva detto che Celentano si fosse rivelato come sempre un grande provocatore. Adesso, invece, ha voluto porre l'accento sul confronto con lo show di Al Bano. Secondo Costanzo, quando una persona mette in scena uno spettacolo incentrato su se stesso deve essere umile e non presuntuoso. Al Bano, infatti, si è messo in gioco al 100%. Si è comportato da professionista umile e semplice dando luogo ad uno spettacolo molto interessante. Lo show, infatti, ha riscosso un livello di ascolti molto elevato, questo vuol dire che anche il pubblico da casa ha apprezzato il suo comportamento. Per quanto riguarda "Adrian", invece, Celentano ha scelto di optare per una strategia completamente diversa che, tuttavia, non è affatto piaciuta al pubblico.

Anche Nino Frassica commenta lo spettacolo di Adriano Celentano

Con questo commento, Maurizio Costanzo non ha voluto dire che Al Bano sia più forte di Celentano. Ha semplicemente voluto mettere a confronto gli atteggiamenti di due professionisti completamente diversi. La pecca principale di Adriano Celentano, in questo caso, è stata la sua scarsa umiltà, la sua voglia si strafare e di provocare troppo il pubblico da casa.

Anche Nino Frassica ha commentato lo spettacolo di Cenentano ed ha detto che la forza più grande del cantante è quella di riuscire ad ottenere carta bianca quando decide di inscenare uno spettacolo. Per questo motivo cambia in continuazione il copione, cosa che non è concessa a nessun altro artista.