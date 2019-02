Annuncio

Annuncio

Questa sera a partire dalle 20,35 su Rai 1 andrà in onda in diretta dal teatro Ariston, la seconda serata del Festival di Sanremo, giunto alla 69esima edizione. Dopo l'esibizione di Andrea Bocelli e Giorgia di ieri, altri artisti di fama internazionale sono pronti a salire sul palco anche questa sera. Attesi infatti, Marco Mengoni e Riccardo Cocciante, oltre alla presenza di Pippo Baudo, Michelle Hunziker, Fiorella Mannoia. Grande attesa dunque per questa seconda serata, anche per scoprire se gli ascolti subiranno una ripresa, dopo il debutto non proprio scoppiettante che ha visto un calo di telespettatori rispetto all'edizione dello scorso anno.

Sanremo, Marco Mengoni e Riccardo Cocciante ospiti della seconda serata

Nella seconda serata del Festival di Sanremo è atteso sul palco dell'Ariston Marco Mengoni il quale, stando alle anticipazioni, canterà con Tom Walker, la sua ultima canzone ''Hola'' tratto dall'album "Atlantico", pubblicato dal cantante lo scorso novembre.

Annuncio

Oltre ai due artisti, un altro super ospite giungerà al Festival: si tratta di Riccardo Cocciante. In conferenza stampa è stata inoltre annunciata dal direttore artistico Claudio Baglioni, anche la partecipazione di Pippo Baudo e Fiorella Mannoia. Spazio anche a Michelle Hunziker la quale, dopo la conduzione dello scorso anno, torna all'Ariston proponendo una gag con Claudio Bisio.

Sanremo 2019, ascolti in calo nella prima serata rispetto al 2018

La seconda serata in diretta da Sanremo, proporrà l'ascolto di dodici delle ventiquattro canzoni in gara e stando alle anticipazioni si esibiranno questa sera: Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta e Shade, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel frattempo, puntuali come sempre, questa mattina sono arrivati i dati Auditel relativi alla serata di ieri e che hanno visto un calo degli ascolti del Festival rispetto alla puntata di esordio dell'anno scorso. Con uno share del 49,5%, e una media di 10.086.000 spettatori, l'edizione 2019 non è riuscita a battere il record del 2018 che ricordiamo, aveva ottenuto incollati al televisore oltre 11 milioni di telespettatori. Risultato in calo dunque per la serata d'esordio della 69esima edizione della kermesse canora: non ci resta che attendere la messa in onda della seconda serata prevista per oggi, a partire dalle 20,35 su Rai 1, per scoprire se Baglioni riuscirà nell'impresa di superare gli ascolti del 2018.