Da un paio di settimane a questa parte non si parla d'altro che del Gossip lanciato da Fabrizio Corona nel corso dell'ultima intervista rilasciata a "Verissimo": il tradimento che avrebbe subito da parte di Silvia Provvedi con Fedez. Interpellata da "Novella 2000" sull'indiscrezione che sta circolando da giorni sul suo conto, la cantante de Le Donatella ha negato con fermezza quanto sostenuto dal suo ex compagno in televisione, dicendo di non aver frequentato il marito di Chiara Ferragni sia prima che durante la sua relazione con l'imprenditore.

La Provvedi smentisce la frequentazione con Fedez: 'Non è vero niente'

"Sì parlo di Fedez, parlo di un altro cantante, di un calciatore... io ho le mie colpe con Silvia, però...".

Con queste dichiarazioni rilasciate al programma "Verissimo" una decina di giorni fa, Fabrizio Corona ha chiaramente lasciato intendere che Silvia Provvedi l'avrebbe tradito, scatenando il gossip verso l'artista modenese e il marito di Chiara Ferragni.

Il rapper, interpellato da "Striscia la Notizia" su questo scottante argomento, ha precisato che la frequentazione con la gemella de Le Donatella risale ad un bel po' di anni fa, cioè a ben prima che conoscesse l'attuale moglie.

La sorella di Giulia, però, non sembra essere d'accordo con nessuna delle due versioni date fino ad oggi. Infatti, intervistata da "Novella 2000", la giovane ha detto delle cose che nessuno si aspettava: "Non è vero niente", ha affermato con fermezza l'ex gieffina in merito al flirt che avrebbe avuto con il papà di Leone.

Silvia Provvedi, dunque, ha negato di aver avuto una frequentazione con Fedez sia prima che durante la relazione con Corona, smentendo di fatto tutto quello che hanno dichiarato gli altri due protagonisti di questo presunto "triangolo" amoroso. Infine, sulle rivelazioni fatte dall'ex re dei paparazzi nel suo libro "Non mi avete fatto niente", la cantante emiliana ha detto: "Mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro e non voglio più sentirlo".

Corona precisa: Silvia e Fedez si sono visti a febbraio 2016

Se Fedez ha collocato fra i 3 e i 4 anni fa il flirt che avrebbe avuto con Silvia Provvedi e quest'ultima l'ha negato con fermezza, Fabrizio Corona ci ha tenuto a fare un'importante precisazione su questo gossip che lui stesso ha reso pubblico un paio di settimane fa.

Intercettato da "Novella 2000" sulle voci che stanno impazzando in rete di recente, l'ex re dei paparazzi ha detto: "Fedez si era appena lasciato da Giulia Valentina, erano i primi mesi dopo quella storia, febbraio del 2016".

Se a "Verissimo" si era dimenticato di precisare il periodo in cui il rapper e la sua ex fidanzata si sarebbero frequentati, nelle scorse ore l'imprenditore ha fatto chiarezza in merito, parlando di un'intesa che risalirebbe a 3 anni fa, dunque pienamente in linea con quanto rivelato dal marito della Ferragni ai microfoni di "Striscia la Notizia".

A questo punto resta da capire se, di fronte a queste ulteriori dichiarazioni di Fabrizio Corona, ci sarà un ulteriore chiarimento da parte di Silvia Provvedi.