Annuncio

Annuncio

Dopo il successo di Junior Bake Off Italia, stasera si riparte con Cake Star, il cooking show condotto da Damiano Carrara e Katia Follesa, che va alla scoperta delle pasticcerie più buone d'Italia. Dopo il successo della passata stagione, si percorre un nuovo viaggio che attraverserà ben dodici città. In ogni puntata ci saranno tre pasticceri in sfida, che dovranno mostrare il loro meglio attraverso il cabaret delle paste e il fatidico "pezzo forte": una torta che contraddistingue il proprio modo di fare pasticceria.

Ogni pasticcere avrà l'opportunità di esprimere i propri voti e insieme a loro lo faranno anche il pastry chef Damiano Carrara e la cliente d'eccezione Katia Follesa.

Advertisement

La somma del punteggio decreterà i due finalisti, che si dovranno sfidare con la creazione di un dolce che dovrà avere come tre ingredienti principali, quelli indicati da Damiano Carrara (si tratta sempre di prodotti autoctoni).

Il vincitore si porterà a casa un premio da 2mila euro, da poter spendere nella propria attività.

Cake Star - anticipazioni

Eccezionalmente questa sera andranno in onda due puntate. Nella prima i conduttori si ritroveranno in Versilia. Le pasticcerie in gara saranno:

Pasticceria Aldo, di Forte dei Marmi;

Pasticceria Venere, di Marina di Massa;

Pasticceria Lorenzo, di Lido di Camaiore.

Il secondo appuntamento, invece, sarà a Genova. Per scoprire tutti gli aggiornamenti, non vi resta che seguire il racconto delle due puntate, a partire dalle 21.10 qui su Blasting News.

Advertisement