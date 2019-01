Annuncio

Fabrizio Corona non si smentisce mai: all'interno del suo nuovo libro Non mi avete fatto niente, l'ex re dei paparazzi racconta senza filtri il primo incontro che ha avuto con silvia provvedi. L'uomo ha acceso il gossip quando ha svelato [VIDEO]che la sua migliore amica, quando era in comunità, gli portava delle ragazze per aiutarlo a riprendere l'attività sessuale: tra queste, pare ci fosse anche la cantante de Le Donatella che, dopo un notte d'amore, divenne la sua fidanzata ufficiale.

Corona nel suo libro: 'In comunità ricevevo ragazze per riprendere l'attività sessuale'

Il capitolo del libro Non mi avete fatto niente che Fabrizio Corona ha dedicato a Silvia Provvedi, sta facendo molto discutere; per la prima volta, infatti, l'imprenditore ha raccontato nei dettagli come ha conosciuto l'ex fidanzata, svelando qualcosa di inedito sulla sua "reclusione" in comunità da Don Mazzi.

"Il Magistrato acconsentì di farmi ricevere delle persone in quel periodo, così la mia migliore amica mi portava una serie di ragazze per farmi riprendere l'attività sessuale che avevo messo da parte in carcere", ha fatto sapere l'ex re dei paparazzi.

Dopo aver precisato di essersi intrattenuto con molte sue fan, ma anche con giovani che ambivano a fare successo dicendo di aver avuto rapporti intimi con lui, il 45enne spiega: "Tra le tante ragazze che mi sono state presentate che cercavano un'opportunità di lavoro avvicinandosi a me, c'erano le Donatella, alle quali ho proposto subito di posare per Playboy".

Spostando l'attenzione sulla gemella delle Provvedi con la quale è stato per circa tre anni, Corona dichiara: "Una sera, Silvia mi chiede se può dormire con me in comunità. Io accetto consapevole di commettere un reato perché non potevo avere ospiti dopo una certa ora. Decido di fare sesso con lei, e da quel momento diventiamo una coppia".

Corona fa l'elenco delle sue 'amanti Vip'

Il racconto non proprio lusinghiero che ha fatto sul come è nata la sua storia d'amore con Silvia Provvedi, non è l'unico contenuto all'interno del nuovo libro di Fabrizio Corona ad aver catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip.

L'ex re dei paparazzi, infatti, in Non mi avete fatto niente parla senza filtri dei tanti tradimenti nei confronti della cantante de Le Donatella (ma anche di quelli che pare aver subito), facendo nomi e cognomi di tutte le sue amanti Vip. [VIDEO]

Mariana Rodriguez, Taylor Mega, l'attrice a luci rosse Malena e l'influencer Ginevra Rossini, sono solo alcune delle ragazze che avrebbero avuto rapporti più che amichevoli con l'imprenditore; dopo di loro, l'uomo ha anche frequentato per un periodo Zoe Cristofoli, Asia Argento e Patrizia Bonetti del Grande Fratello 15.

Nonostante abbia avuto tantissime donne da quando ha lasciato il carcere, Corona continua a professare amore soltanto nei confronti di una sua storica ex: Belen Rodriguez.