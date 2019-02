Annuncio

A pochi giorni dalla tanto attesa scelta di Teresa Langella, Andrea Dal Corso ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne, dove ha parlato della tronista ed ha svelato sensazioni ed emozioni nei suoi riguardi. Da quanto si intuisce, il corteggiatore è molto preso dalla giovane napoletana che, come ricordiamo, dovrà fare la sua scelta nella puntata serale di Uomini e donne che vedremo in onda, il prossimo 15 febbraio. Quasi tutto pronto quindi per scoprire chi, tra Antonio ed Andrea, si presenterà alla festa di fidanzamento nello sfarzoso castello, il tutto organizzato come sappiamo da Valeria Marini.

'Vedo in lei, per la prima volta, una persona simile a mia madre nel carattere'

Mentre si avvicina la mesa in onda della prima puntata dello Speciale di Uomini e donne, Andrea Dal Corso ha voluto esprimere il suo pensiero sula tronista Teresa Langella e lo ha fatto come già anticipato nel corso di un'intervista rilasciata a U&D Magazine, nella quale dichiara come sia fortemente attratto dalla giovane napoletana e, spingendosi oltre, rivela come Teresa sia simile caratterialmente a sua madre, che rappresenta il suo ideale di donna.

"Vedo in lei, per la prima volta, una persona simile a mia madre nel carattere, che rappresenta il mio ideale di donna". Dichiarazioni forti, che svelano il forte interesse del corteggiatore nei confronti della ragazza e che smentiscono tutte le insinuazioni fatte su di lui durante il suo percorso a Uomini e donne, in cui è stato criticato per il suo atteggiamento che a molti è sembrato più a favore di telecamere che alla ricerca del vero amore. Dopo il bacio appassionato visto una una recente esterna, probabilmente qualcosa è cambiato e, come lo stesso Andrea ha ammesso, è servito a farlo avvicinare ancor di più alla giovane.

Grande attesa per conoscere la scelta di Teresa Langella

Parole e dichiarazioni molto forti quelle di Andrea Dal Corso a pochi giorni dall'attesissima scelta di Teresa Langella, la quale come ben sappiamo sarà chiamata a decidere con chi uscire dal dating show di Maria Filippi nello scenario da favola del castello, dove si terrà il party di fidanzamento e che inizierà, da quanto sappiamo, solo quando e se, il prescelto si presenterà.

In attesa di conoscere quale sarà la scelta della Langella, i due pretendenti Antonio e Andrea, sono spariti dai social, proprio come vuole la tradizione. Nessuna notizia infatti, deve trapelare prima della messa in onda della puntata che, come ricordiamo, verrà trasmessa in prima serata venerdì 15 febbraio su Canale 5.