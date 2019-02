Annuncio

Dopo una pausa, per via delle serate del Festival di Sanremo, la fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti tornerà in onda domani 14 febbraio. Nel giorno di festa per tutti gli innamorati, la Rai tornerà con le avventure di Suor Angela e dei protagonisti della Serie TV. Gli episodi che saranno trasmessi domani si intitolano “Bruco o farfalla” e “Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare”. In tali episodi assisteremo a colpi di scena inaspettati, come il ritorno di Emma e la perdita della vista di Nico.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti, episodio 9: 'Bruco o farfalla'

Per quanto riguarda l’episodio numero 9 di questa quinta stagione di “Che Dio ci aiuti”, vedremo Suor Angela affrontare un caso molto delicato e difficile.

La donna, infatti, proverà ad aiutare la piccola Eugenia a sconfiggere la sua orribile malattia. La bambina, infatti, è affetta da un tumore. Una malattia che credeva di aver debellato ma che, purtroppo, è tornata a farle visita. Nel trattare questa delicata tematica, Suor Angela si scontrerà con il medico che ha in cura la paziente. I due, infatti, avranno delle enormi divergenze in merito al modo di vedere e affrontare la vita. In ogni caso, proprio per il bene della povera piccola, sia il medico che la suora faranno il possibile per mettere da parte il rancore e dare luogo ad una bella amicizia.

Nel frattempo, invece, Nico e Ginevra continuano ad avere delle fortissime discussioni. I due si mostreranno così lontani nel corso dell'episodio che andrà in onda domani al punto che l'avvocato deciderà di avvicinarsi pericolosamente a Maria. Le gioie, però, non mancheranno al convento.

Per quanto riguarda Suor Costanza, infatti, la donna sta per realizzare il suo più grande sogno, quello di andare a Ballando con le stelle. Azzurra, invece, prenderà consapevolezza del fatto che dovrà rivelare il suo segreto ad Athos.

Spoiler episodio 10: 'Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare'

Se il nono episodio rivela colpi di scena inaspettati, ciò che accadrà nel decimo supera ogni aspettativa. Al convento farà ritorno Emma, la figlia di Azzurra. Questo farà sorgere ulteriori dubbi alla donna, la quale inizierà a credere di dover rivelare la verità sull'identità di suo padre.

La vicinanza tra Nico e Maria, invece, sarà così forte da spingerli a scambiarsi un tenero bacio. L'avvocato, però, è in pena per le sue condizioni di salute.

L'uomo, infatti, ha perso improvvisamente la vista. In questo difficile cammino, Ginevra gli rimarrà sempre accanto. Nel frattempo, Suor Angela sarà impegnata su di un segreto tenuto nascosto da una coppia di amici di Gabriele.