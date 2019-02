Annuncio

Domani, mercoledì 13 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. Stando a quanto rivelano le anticipazioni, pare che in casa Guarnieri ci sia una nuova discussione in atto. Riccardo, infatti, vuole che il figlio che porta in grembo Nicoletta entri a far parte dell'eredità di famiglia, Umberto, però, si dirà un po' contrario alla questione, per tale motivo i due avranno degli screzi. Salvatore, invece, si sente sempre più in colpa per Elena e sta provando in tutti i modi a trovarle un buon lavoro, contro il volere della madre Agnese.

Spoiler 13 febbraio: Riccardo vuole che il figlio entri a far parte dell'eredità, Umberto è contrario

In casa Guarnieri si respira aria tesa.

Riccardo non sta attraversando affatto un periodo semplice. Il capitolo Nicoletta sembra essere tutt'altro che chiuso. Ad ogni modo, la sua preoccupazione del momento riguarda il figlio che la donna porta in grembo. Riccardo, infatti, vorrebbe che il nascituro possa essere integrato all'interno dell'eredità di famiglia. La sua volontà troverà, tuttavia, le ostilità del padre Umberto, il quale si mostrerà poco favorevole alla questione.

Marta, invece, continua ad essere in contrasto con Vittorio. Quest'ultimo, infatti, ha deciso di dare il via alle vendite per corrispondenza. La sua intenzione è quella di vendere la biancheria intima rappresentata da Lisa Conterno, la nuova arrivata al Paradiso delle signore. Marta, però, è assolutamente contraria alla vicenda e cercherà in tutti i modi di dissuadere il direttore dello shopping center dalla sua volontà.

La ragazza, infatti, è estremamente gelosa di Lisa e non si fida minimamente delle sue intenzioni. Vittorio, però, non sembra affatto preoccupato, per questo motivo proverà a rassicurare la sua fidanzata.

Salvatore si sente in colpa per Elena

Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo è sempre più in colpa per Elena. La ragazza, dopo aver perso il lavoro in caffetteria è rimasta senza un impiego. Per questo motivo Salvatore proverà in tutti i modi a trovarle un buon lavoro. La sua iniziativa, però, si scontrerà pesantemente con la volontà della madre Agnese. La donna, infatti, reputa Elena assolutamente al di fuori della cerchia familiare, per questo motivo non merita più nulla da loro.

Federico, invece, è contrariato dalle invadenze della madre Silvia in merito al suo percorso universitario.