Uomini e donne Speciale La Scelta andrà in onda venerdì 15 febbraio su Canale 5 in prima serata. Quali saranno le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi? Grazie alle 'talpe' inviate dal Vicolo delle News cominciano a trapelare interessanti (e del tutto inaspettate) anticipazioni. La bella tronista avrebbe scelto Andrea Dal Corso, ricevendo però una risposta decisamente inattesa. Colpo di scena anche per la decisione di Lorenzo: se il pubblico era convinto che la scelta ricadesse su Giulia, pare debba ricredersi visto che la 'prescelta' sarebbe Claudia. Tuttavia, ciò che in queste ore infiamma il Gossip, è quel 'no' di Andrea Dal Corso, cosa sarà successo veramente?

Uomini e Donne Speciale La Scelta: il voltafaccia di Andrea Dal Corso

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne del Trono Classico andato in onda su Canale 5, Teresa Langella ha salutato i suoi corteggiatori arrivati al gran finale, Antonio e Andrea, che rivedrà all'interno della splendida villa per la scelta finale con tanto di festa di fidanzamento.

Se Antonio ha promesso alla tronista di esserci, il Dal Corso non le ha dato questa sicurezza, destabilizzandola non poco. Teresa infatti non ha mai negato la poca fiducia nel ragazzo e la sua conseguente paura di aprirsi completamente. Tuttavia tra i due, nell'ultima esterna, è scattato un bacio che sembrava essere il coronamento di una scelta annunciata. Le puntate dello speciale di Uomini e Donne sono state già registrate e dunque sul web trapelano numerose indiscrezioni. La festa di fidanzamento di Teresa è finita verso mezzanotte e la sorella di Andrea è tornata attiva sui social alle 21:00, così come tutto lo staff del programma. In un recente aggiornamento de 'Il Vicolo' si legge che la scelta di Teresa Langella è Antonio Dal Corso, così come confermato da altri siti web autorevoli.

Ciò che fa trasalire è la risposta del ragazzo, che pare proprio sia stato un 'no. Attenzione però, perché potrebbe esserci stato un confronto tra i due post scelta a cambiare le carte in tavola.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia

Chi ha scelto invece Lorenzo Riccardi? Anche in questo caso, le anticipazioni di Uomini e Donne Speciale La Scelta arrivano dal 'Vicolo'. Il tronista, a dispetto di ogni previsione, avrebbe scelto Claudia. A differenza della sfortunata Teresa Langella, per Lorenzo sarebbe arrivato un Sì. La situazione si farà più chiara nelle prossime ore, ma di carne al fuoco ce ne è molta.