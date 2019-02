Annuncio

Lunedì, 11 febbraio, è stata registrata la decisiva scelta di Teresa Langella e dalle anticipazioni trapelate emergono verità inaspettate. Nella giornata di ieri sono circolate voci secondo cui la scelta è ricaduta sul corteggiatore originario di Mirano, Andrea Dal Corso. Le nuove anticipazioni trapelate stamattina, invece, si sono arricchite di un dettaglio fondamentale: la risposta del corteggiatore prescelto sarebbe stata negativa. Ma non solo. Secondo il sito 'Il Vicolo Delle News'', la possibile scelta di Lorenzo Riccardi è Claudia Dionigi.

Anticipazioni U&D, la scelta di Teresa

Il cammino della bella e dolce tronista napoletana è stato ricco di colpi di scena: litigate furibonde, lacrime e spettacolari eliminazioni salvo poi fare dietrofront, come nel caso dell'eliminazione che ha riguardato Andrea Dal Corso.

Per la scelta il favorito sembrava essere indubbiamente Antonio Morricone, tant'è vero che lo stesso Dal Corso si è detto pessimista nelle ore che hanno preceduto l'ingresso in villa. Inaspettatamente, però, la tronista campana avrebbe scelto Andrea Dal Corso e la sua risposta sarebbe un no. La registrazione dello speciale, che andrà in onda il 15 febbraio in prima serata su Canale 5, sarebbe iniziata circa alle 21,30 e la fine delle registrazioni sarebbe avvenuta verso mezzanotte di lunedì. Durante i momenti clou della scelta, Antonio Morricone avrebbe avuto un'insolita attività nei social network e questo ha fatto presupporre che la scelta non sia ricaduta su di lui. La bella Langella, però, non sembra essere stata l'unica a fare la sua scelta in questi giorni.

Spoiler Uomini e Donne, Lorenzo avrebbe scelto Claudia

In molti ricorderanno le querelle di questi mesi con protagoniste Claudia e Giulia, nel tentativo di conquistare il tronista di origine milanese. Lorenzo, dal canto suo, ha sempre ammesso di essere attratto da entrambe le ragazze e questa sua indecisione ha sempre scatenato il dissenso delle due corteggiatrici. Liti continue smorzate spesso dall'ironia e dalla simpatia di Claudia Dionigi che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe proprio la scelta di Lorenzo. La risposta di Claudia inoltre, secondo le anticipazioni, sarebbe stata positiva e avrebbe deciso di fidanzarsi con il Riccardi. La scelta di Lorenzo dovrebbe andare in onda non prima del 22 febbraio, sempre in prima serata come più volte confermato da tutta la redazione di U&D.