Le trame della soap opera iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, non smette di stupire. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in primavera, si riaffaccerà nelle vicende ambientate a Puente Viejo la coppia formata da Gonzalo Castro e Maria Castaneda. Purtroppo Fernando Mesia non appena verrà a conoscenza dell'apparente crisi matrimoniale tra l’ex sacerdote e la figlia di Emilia e Alfonso, farà di tutto per farli separare. Il consanguineo del defunto Olmo proporrà al suo acerrimo nemico di abbandonare la moglie per sempre, facendogli una generosa offerta. Sfortunatamente il piano di Fernando andrà alla perfezione, perché il suo rivale accetterà di lasciare per l’ennesima volta il suo paese natale.

Il Segreto: il ritorno di Maria e Gonzalo, il falso decesso di Francisca

Nelle prossime puntate italiane finalmente ci sarà il clamoroso ritorno in scena di Gonzalo Castro e Maria Castaneda. La coppia rimetterà piede a Puente Viejo a seguito del decesso della figlia Esperanza e del nipote Beltran, ma riabbracceranno i loro cari in momenti diversi. L’ex sacerdote si alleerà con il nonno Raimundo per sbarazzarsi di Fernando. Inizialmente il figlio della defunta Pepa inscenerà la falsa morte di Francisca Montenegro, facendo credere al Mesia di essere l’assassino della dark lady. In seguito la figlia di Emilia e Alfonso si presenterà alla villa e si scaglierà contro il marito, sconvolgendo Fernando.

Maria accuserà Gonzalo di essere il responsabile della tragedia accaduta ad Esperanza e Beltran nella loro casa cubana, e soprattutto gli dirà di aver avuto numerose relazioni clandestine. Intanto il figlio del defunto Olmo convinto che la Montenegro è passata a miglior vita, crederà di poter riconquistare con molta facilità la Castaneda.

Fernando segue il consiglio di Prudencio, il marito di Maria accetta di lasciare Puente Viejo

La speranza di Fernando andrà in frantumi, quando verrà a conoscenza tramite Prudencio che la sua ex moglie ha intenzione di perdonare il marito. Il Mesia dopo aver perso le staffe, deciderà di mettere fine all'esistenza di Gonzalo. Per fortuna il minore degli Ortega farà cambiare idea al Mesia, dato che gli proporrà di far allontanare il rivale dal paese dandogli una grossa somma di denaro, per poter raggiungere il suo obiettivo nel migliore dei modi.

Fernando seguirà il consiglio del fratello di Saul, perché proprio quando sarà sul punto di ucciderlo, gli chiederà di lasciare il quartiere iberico in modo definitivo, e quindi di separarsi dalla moglie in cambio di due milioni di pesetas. Dopo essersi preso del tempo necessario per rispondere, il Castro si adeguerà alla volontà del suo acerrimo nemico. Nel frattempo i Castaneda continueranno ad essere preoccupati per la strana sparizione di Emilia e Alfonso, per non aver ricevuto nessuna loro notizia da quando sono fuggiti: il principale sospettato di questo imprevisto sarà Fernando.