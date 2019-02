Annuncio

Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno colleziona ascolti alti su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che Fernando Mesia farà una sorprendente proposta a Gonzalo per fargli lasciare Maria e Puente Viejo.

Il Segreto: Gonzalo e Maria complici di Raimundo

Nelle prossime settimane de Il Segreto, i seguaci assisteranno al ritorno di Gonzalo e Maria. La coppia, infatti, arriverà a Puente Viejo per dare una mano a Raimundo ad eliminare Fernando Mesia dalla Villa. Il figlio di Olmo, infatti, sarà ritenuto colpevole nella scomparsa di Emilia e Alfonso una volta giunti a Parigi.

Dagli spoiler si evince che i coniugi Castro fingeranno di attraversare una grave crisi coniugale.

All'inizio Maria incolperà il marito della morte di Esperanza e Beltran, apparentemente accaduta durante un devastante incendio a Cuba. Inoltre lo accuserà di averla tradita ripetutamente con altre donne, arrivando addirittura ad abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi a casa di una delle amanti. Dall'altro canto, Gonzalo si introdurrà alla Villa per freddare Donna Francisca, reduce dalla detenzione all'interno del terribile manicomio condotto da Fulgencio Montenegro.

Il Segreto anticipazioni: Gonzalo accetta la proposta di Fernando

Le trame delle puntate de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane sulle reti italiane, svelano che il Mesia crederà di avere una seconda possibilità con Maria dopo aver visto il profondo cambiamento di carattere del figlio di Pepa: a proposito, l'uomo andrà su tutte le furie quando la Castaneda ipotizzerà di voler perdonare il consorte.

Per tale ragione Fernando avrà intenzione di uccidere il Castro, tanto da confessarlo a Prudencio Ortega.

Fortunatamente il fratello di Saul riuscirà a far cambiare idea all'ultimo momento al cattivo della soap opera. Infatti gli proporrà di corrompere Gonzalo offrendogli tantissimo denaro e spingerlo ad abbandonare per sempre Puente Viejo e Maria. Fernando, a questo punto, si presenterà al colloquio con l'ex sacerdote armato di una pistola. Qui gli dirà di essere disposto a dargli due milioni di pesetas se accetta di lasciare la madre di Esperanza in pace per sempre. All'inizio Gonzalo apparirà disgustato dalla richiesta del Mesia, per poi prendersi del tempo utile per riflettere. Possiamo anticipare che il giorno successivo il figlio di Tristan si recherà alla Villa dove informerà Fernando di aver deciso di accettare il suo denaro.