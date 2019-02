Annuncio

Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Il Segreto”. Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” si sentirà parlare di nuovo di Gonzalo Castro interpretato dall’attore Jordi Coll, nonostante sia uscito di scena per sempre dallo sceneggiato ambientato a Puente Viejo. Il figlio dei defunti Pepa e Tristan dimostrerà di tenere ancora alla sua famiglia. L’ex sacerdote non sapendo che sua moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleon) è corteggiata sia da Roberto Sanchez e Fernando Mesia, le farà recapitare una missiva. La nipote di Raimundo Ulloa pur essendo sempre più complice con il cubano, si renderà conto di amare ancora il consorte.

Il Segreto: il falso decesso di Fè, la scoperta di Antolina

Gli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019, annunciano che Raimundo verrà a conoscenza dell’inganno di Mauricio, ovvero che Faustino ha creduto di aver ucciso Fè.

Quest’ultima invece si nasconderà alla villa di Francisca Montenegro, mentre gli abitanti crederanno che è passata a miglior vita. Anche Julieta, Saul, e Consuelo, verranno informati della falsa morte dell’ex domestica. Nel frattempo il dottor Alvaro confesserà alla Laguna di essere complice della morte inscenata della Gorostiza, poiché ha confermato il decesso. La Laguna ricambierà un bacio al nuovo medico di Puente Viejo, mentre Antolina scoprirà che suo marito ha ingaggiato un uomo per scoprire qualcosa sul passato di Alvaro. Don Anselmo pretenderà di sapere la verità sulla fuga dei Molero da Don Berengario. Francisca farà di tutto per mettere Fernando contro Roberto, mentre Mauricio dirà a Fè che adesso che tutti la considerano morta in modo ufficiale dovrà lasciare il paese.

Nel frattempo Esperanza e Beltran riceveranno un pacchetto contenente dei regali da parte di Gonzalo. Maria leggerà con Roberto il contenuto di una lettera scritta dal marito per lei.

Maria ancora innamorata del marito, Francisca e Fernando fanno una proposta a Roberto

La Laguna dopo aver litigato con Isaac si scuserà con Alvaro, che come al solito sarà sempre più cordiale nei suoi confronti. La figlia di Emilia e Alfonso farà fatica a smettere di pensare il marito dopo aver avuto finalmente sue notizie, gettando nello sconforto Fernando che capirà di non avere nessuna speranza per poterla riconquistare. Roberto riceverà una generosa proposta da parte della Montenegro e Fernando. La matrona e il figlio del defunto Olmo inviteranno il cubano ad abbandonare il quartiere in cambio di un’ingente somma di denaro.

Matias chiederà al Guerrero di dimenticare Elsa una volta per tutte. Successivamente Fè dirà al Godoy di essere disposta a lasciare Puente Viejo soltanto con lui. Il dottor Alvaro non avrà più nessun rapporto lavorativo con Isaac. Proprio quando la Montenegro e Fernando saranno convinti che presto si sbarazzeranno di Roberto, il diretto interessato non accetterà la loro offerta. Infine il capomastro di Francisca non avrà nessuna intenzione di fuggire con Fè.