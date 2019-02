Annuncio

Nei giorni scorsi Teresa Langella e Lorenzo Riccardi hanno registrato la scelta. In queste ore si susseguono le indiscrezioni sulle decisioni dei due tronisti con la casertana che avrebbe deciso di lasciare il programma con Andrea Del Corso mentre la scelta del ventiduenne sarebbe ricaduta su Claudia Dionigi. Il prossimo a lasciare il people show di Canale 5 sarà Luigi Mastroianni. Quest’ultimo ha comunicato di essere pronto a decidere quale corteggiatrice invitare alla festa di fidanzamento dopo il week end in villa. Nel corso della registrazione di questo pomeriggio di Uomini e donne il siciliano ha avuto un chiarimento con Irene Capuano come anticipato da Il Vicolo delle News.

Irene raggiunge Luigi in albergo dopo la lite

Nelle ultime settimane Luigi Mastroianni ha mostrato di essere particolarmente attratto da Valentina Galli.

La marchigiana è riuscita a capovolgere le gerarchie nonostante sia arrivata negli studi di Uomini e Donne da poche settimane. In più di una circostanza il ventiquattrenne ha tentato di baciare la corteggiatrice che, però, ha preferito evitare qualsiasi contatto. “Ci conosciamo da poco, non mi sento pronta”. I continui ammiccamenti del tronista hanno provocato la reazione stizzita di Irene con Giorgia che aveva deciso di lasciare definitivamente il programma.

Dopo l’accesa discussione dell’ultima puntata Irene Capuano ha deciso di recarsi in albergo da Luigi per un chiarimento. Mastroianni ha fatto notare alla ventunenne di Genzano che negli ultimi tempi faticano a trovare un punto di intesa e che gli dà fastidio che scappi via quando si ritrovano a dover affrontare un problema.

Valentina infastidita dal comportamento del tronista

Nel corso del faccia a faccia Irene ha ammesso di aver avuto una reazione sbagliata e per tale motivo ha deciso di recarsi in albergo per confrontarsi con il siciliano. La corteggiatrice ha rimarcato che non è la prima volta che lo cerca e che questo sarebbe sufficiente a dimostrare quanto ci tiene a lui. Nell’occasione Luigi Mastroianni ha dimostrato di apprezzare le parole della Capuano ed ha sottolineato che finalmente ha notato un vero interesse da parte sua. Il colloquio si è concluso con un caloroso abbraccio ed un bacio a stampo. Un gesto che ha infastidito Valentina Galli che non ha nascosto di essere arrabbiata per il comportamento del tronista ed ha tentennato quando gli ha chiesto di ballare con lui.

Luigi ha chiarito che Valentina le piace perché è una donna che sa affrontare i problemi mentre Irene somiglia molto alla ragazza con la quale ha avuto una storia importante. Subito dopo il ventiquattrenne ha annunciato di essere pronto per la scelta.