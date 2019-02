Annuncio

Il percorso di Natalia Paragoni a Uomini e donne sembra non essere finito con la mancata scelta di Ivan Gonzalez. Stando a quello che riporta il 'Vicolo delle News' in queste ore, pare che la ragazza sia già tornata a corteggiare l'altro protagonista del Trono Classico che si contendeva il suo cuore con lo spagnolo. Alcune fan, infatti, hanno paparazzato la giovane al parco dell'Eur in compagnia di Andrea Zelletta; quest'esterna, che andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5, è stata registrata a pochissimi giorni dalla puntata serale in cui Ivan ha preferito Sonia Pattarino alla bella Natalia, che oggi sembra essere tornata alla corte del pugliese come se niente fosse.

Natalia e Andrea insieme a Roma dopo la scelta di Ivan

Nel pomeriggio di mercoledì, 27 febbraio, a due giorni esatti dalla registrazione della scelta di Ivan Gonzalez, Natalia Paragoni è stata beccata da alcuni fan di Uomini e Donne mentre era in esterna con Andrea Zelletta.

Come hanno anticipato tutti blog nei giorni scorsi, la preferenza del tronista spagnolo sarebbe ricaduta su Sonia Pattarino, la quale avrebbe risposto 'sì', presentandosi alla festa nel Castello organizzata da Valeria Marini.

Stando a quello che riporta 'Vicolo delle News' in queste ore, dunque, la bionda corteggiatrice non si sarebbe affatto allontanata dal programma di Maria De Filippi dopo il no che ha ricevuto.

Come molti spettatori avevano previsto, Natalia ha prima trascorso un weekend in villa con Ivan e poi, dopo aver saputo la decisione finale del tronista, è tornata a corteggiare il suo 'rivale' pugliese.

Il fatto che la giovane sia stata fotografata al parco dell'Eur mentre girava un'esterna, che presto vedremo su Canale 5, significa che Andrea ha accettato di continuare a conoscerla nonostante lei abbia 'rischiato' di essere scelta da Gonzalez solo un paio di giorni prima.

Non sappiamo, dunque, quale sarebbe stata la risposta della Paragoni se lo spagnolo l'avesse preferita a Sonia, ma sicuramente Zelletta dovrà convivere con questo dubbio.

Il Trono Classico riparte da Andrea, Angela e Giulia

Venerdì, 1 marzo, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata serale di Uomini e Donne, ovvero quella dedicata per metà a Ivan Gonzalez e metà a Luigi Mastroianni. Stando alle anticipazioni che sono trapelate nei giorni scorsi, sembra che entrambi i tronisti abbiano ricevuto un 'sì' dalle ragazze che hanno scelto: Sonia Pattarino per lo spagnolo e Irene Capuano per il bel siciliano.

Queste due coppie vanno ad aggiungersi a quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che, solo una settimana fa, si sono fidanzati davanti ai rispettivi parenti nel corso del party nel Castello che Valeria Marini ha organizzato per loro.

L'unica tronista a non aver avuto il lieto fine è stata Teresa Langella; la napoletana, infatti, è stata rifiutata da Andrea Dal Corso durante il primo appuntamento in prime time di U&D, quello trasmesso in tv lo scorso 15 febbraio.

Con le scelte dei 4 ragazzi appena citati, il Trono Classico riparte da tre volti nuovi: il pugliese Andrea Zelletta, la bella Angela Nasti (sorella dell'influencer Chiara) e da Giulia Cavaglià, la corteggiatrice rifiutata da Lorenzo solo 7 giorni fa.