Nelle ultime ore, sui rispettivi social, Teresa Langella e Antonio Moriconi si stanno distinguendo per delle frasi che hanno tutta l'aria di essere delle reciproche stoccate. Nello specifico, l'attrice napoletana ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha scritto una meravigliosa frase incentrata sull'amore e sul bisogno di avere accanto una persona che voglia davvero stare sempre con lei.

A queste parole, però, Antonio pare abbia voluto rispondere attraverso un'altra Instagram Stories in cui ha inserito una sua foto a Uomini e donne accompagnata dalla frase: "Io che cerco le risposte per le frasi fatte".

L'Instagram Stories di Teresa Langella sull'amore

In attesa della messa in onda su Canale 5 del confronto tra Antonio, Andrea e Teresa, dai social stanno trapelando alcune indiscrezioni in merito ai loro stati d'animo.

Se Andrea Dal Corso ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio, disattivando anche l'opzione commenti ai suoi post, Antonio e Teresa si stanno comportando in modo differente.

L'ex tronista, infatti, nel corso della giornata di ieri ha postato una Instagram Stories contenente una serie di riflessioni sull'amore. In sintesi, la modella partenopea ha fatto riferimento al bisogno di avere accanto a sé una persona che voglia davvero stare con lei, che sia disposta ad accettare anche le debolezze e i lati più oscuri del suo carattere. La 27enne ha concluso il suo intervento dicendo: "Meriti qualcuno che voglia volerti davvero. Sempre".

La piccata risposta di Antonio al post di Teresa

Le parole scritte da Teresa sono sicuramente bellissime e colme di significato.

Tuttavia, c'è qualcuno che sembra non aver apprezzato il suo intervento. Antonio Moriconi, infatti, poco dopo la pubblicazione di tale contenuto, ha condiviso una Instagram Stories che è risuonata come una frecciatina indirizzata proprio alla Langella. Il 24enne di Frosinone ha pubblicato una foto che lo ritrae nello studio di Uomini e Donne, accompagnata dalla didascalia: "Io che cerco le risposte per le frasi fatte". Il commento del maestro di sci ha tutta l'aria di essere una risposta al precedente post di Teresa.

A quanto pare, dunque, il ragazzo è ancora molto deluso per come sono andate le cose, e non riesce a perdonare la tronista per averlo "illuso" e non averlo scelto. Sembra, infatti, che il giovane frusinate fosse molto più preso dalla Langella rispetto ad Andrea. Il pubblico, in ogni caso, sta appoggiando moltissimo Antonio e vorrebbe vederlo sul trono proprio com'è accaduto a Giulia Cavaglià.