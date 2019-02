Annuncio

Lunedì 25 febbraio si dice sia stata registrata la scelta di Ivan Gonzalez nel castello; il blog Vicolo delle News, in particolare, sostiene che la preferenza dello spagnolo sia ricaduta a sorpresa su Sonia Pattarino. Dunque, mentre il tronista e la corteggiatrice starebbero iniziando a conoscersi meglio lontano dalle telecamere, Natalia Paragoni potrebbe tornare a Uomini e donne già nei prossimi giorni: la sua frequentazione con Andrea Zelletta, infatti, sarebbe rimasta in sospeso.

Ivan avrebbe scelto Sonia a sorpresa

Mancano pochi giorni alla messa in onda dell'ultima puntata serale di Uomini e Donne, ovvero quella dedicata alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Stando alle anticipazioni che circolano sul web in queste ore, pare che il tronista abbia registrato il suo speciale lunedì 25 febbraio, spiazzando tutti con la decisione finale che ha preso.

Vicolo delle News, che è il blog che per primo ha svelato come erano andate a finire le scelte di Teresa e Lorenzo, fa sapere che lo spagnolo ha inaspettatamente preferito Sonia Pattarino a Natalia Paragoni, ricevendo dalla prima un bel "sì".

Chi si aspettava che il ragazzo si dichiarasse per la bionda corteggiatrice (come la maggior parte dei telespettatori), rimarrà stupito nell'apprendere che le cose non sono andate così: la persona con la quale il giovane ha comunicato di voler fare coppia fissa, sarebbe infatti la sarda.

Così come è successo con le indiscrezioni che sono trapelate sulle scelte della Langella e di Riccardi, anche in questo caso usiamo il condizionale nell'affermare che Ivan si sarebbe fidanzato con Sonia dopo circa quattro mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Soltanto venerdì 1° marzo, quando su Canale 5 sarà trasmesso l'ultimo appuntamento in prime time di U&D, scopriremo se le cose sono andate davvero così e se anche Gonzalez ha avuto il lieto fine che sognava.

Natalia potrebbe tornare a corteggiare Andrea dopo il no di Ivan

Se la scelta di Ivan è andata a finire come riporta Vicolo delle News, significa che Natalia è stata rifiutata dal tronista dopo un corteggiamento serrato. Quando si è accorto che la ragazza aveva un interesse anche per il nuovo arrivato Andrea Zelletta, infatti, Gonzalez ha iniziato a fare tanti gesti romantici nei suoi confronti per convincerla a tornare ad essere una sua spasimante.

Sapendo che la Paragoni ha trascorso un weekend in villa con lo spagnolo e Sonia, deduciamo che la stessa ha accettato di mettersi in gioco, partecipando alla registrazione della puntata incentrata sulla festa di fidanzamento di Ivan nel castello.

Qualora il giovane avesse realmente scelto la Pattarino, molti pensano che per Natalia non si sarebbero affatto chiuse le porte di Uomini e Donne: la conoscenza tra lei e Andrea, infatti, è rimasta in sospeso, e nulla impedisce alla corteggiatrice di tornare in studio per tentare di conquistare il cuore del bel pugliese.

Chissà se lui, dopo aver visto la ragazza in villa con l'ex "rivale", vorrà ancora frequentarla.