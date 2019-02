Annuncio

Lunedì 11 febbraio è stata registrata la scelta di Teresa Langella, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 venerdì 15, quando andrà in onda il primo speciale di Uomini e donne. Il blog "Vicolo delle News" offre alcuni indizi che potrebbero anticipare come è andata a finire: le mosse che i parenti e alcuni ospiti "vip" hanno fatto sui social network, infatti, porterebbero a pensare che la preferenza della napoletana sia andata ad Andrea Dal Corso. Sempre sul web, inoltre, sta circolando la notizia che Lorenzo Riccardi abbia anticipato la sua decisione finale: sia il tronista che Giulia Cavaglia sono stati fotografati dai fan mentre partivano per Roma, probabilmente per registrare la puntata serale del programma a loro dedicata.

Teresa ha scelto Andrea Dal Corso? Gli indizi arrivano da Instagram

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata serale di Uomini e Donne: venerdì 15/02, infatti, assisteremo alla scelta di Teresa Langella, la prima tronista a prendere una decisione tra i corteggiatori rimasti. Lunedì scorso, in serata, è stata registrata la parte del programma dedicata alla festa di fidanzamento della ragazza, cioè quella preceduta dall'incontro della stessa con la famiglia di colui che non intende scegliere.

"Vicolo delle News" ha raccolto alcuni indizi che potrebbero svelare in anticipo chi tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso ha conquistato il cuore della napoletana; grazie ad alcune mosse che hanno fatto amici e parenti dei protagonisti su Instagram, infatti, si potrebbe arrivare a capire come è andata a finire.

La sorella di Antonio, per esempio, è tornata attiva sui social network intorno alle ore 21, molto prima rispetto alla fine della registrazione, che si dice si sia conclusa attorno alla mezzanotte; molti degli ospiti vip che hanno preso parte alla festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini (Andrea Cerioli e Giulia De Lellis per esempio), infatti, non si sono fatti vivi sul web fino alle 24 circa.

Il fatto che la parente di un corteggiatore abbia usato i social mentre nel castello c'era in corso la scelta di Teresa, ha portato molti a pensare che la tronista abbia preferito Dal Corso a Moriconi, spiazzando la maggior parte degli spettatori che invece erano convinti che il lieto fine sarebbe stato un altro.

Lorenzo anticipa la scelta? Le indiscrezioni del web

Neppure il tempo di metabolizzare la scelta di Teresa Langella, che chi lavora per Uomini e Donne deve già concentrarsi sulla decisione finale di un altro tronista: Lorenzo Riccardi. "Vicolo delle News", infatti, fa sapere che la registrazione della festa di fidanzamento del protagonista del "Classico" sarebbe stata anticipata di qualche giorno; il ragazzo è stato paparazzato da alcuni fan mentre prendeva un treno per Roma nel pomeriggio dell'11 febbraio.

Anche la corteggiatrice Giulia Cavaglia è stata fotografata in stazione mentre si recava nella Capitale; di Claudia Dionigi, che vive a pochi passi dal castello dove avverrà la scelta, non c'è traccia sui social network. Le anticipazioni che sono circolate nei giorni scorsi su quello che sarebbe accaduto nella villa tra Lorenzo e le sue due spasimanti, porterebbero a pensare che il diretto interessato abbia voluto accorciare i tempi e registrare prima del previsto lo speciale che sarà trasmesso su Canale 5 venerdì 22 febbraio.

Voci di corridoio sostengono che Riccardi, dopo aver trascorso una giornata con Claudia e Giulia, abbia lasciato la location furioso; pare che una delle corteggiatrici in particolare abbia fatto perdere le staffe al tronista, ma non si sa ancora chi.