Continuano incessanti le polemiche in merito alla vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo. Il più adirato sembra Ultimo. Il cantante, infatti, subito dopo la puntata di Sanremo pare si sia reso protagonista di uno scatto d'ira. L'indiscrezione è stata rivelata da Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, il quale ha spiegato il motivo dell'assenza di Ultimo nella copertina del suo giornale. A quanto pare, il cantante, subito dopo il festival pare abbia dato un cazzotto ad un muro e si sia segregato nella camera d'albergo.

Ultimo ha deciso di non apparire nella copertina di TV Sorrisi e Canzoni tra i tre classificati

Dopo la proclamazione di Mahmood come vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo, è scoppiata la bufera.

Soprattutto il cantante Ultimo si è sentito profondamente deluso e offeso da tale decisione. Le motivazioni addotte dal protagonista risiedono nel sistema di voto. A suo avviso, infatti, è assurdo che nonostante lui abbia ricevuto il 46,5% di voti da casa, mentre Mahmood solo il 14,1%, a trionfare sia stato quest'ultimo per volere della giuria e dei giornalisti in studio.

Il suo stato d'animo e il suo profondo malessere lo hanno portato a compiere dei gesti assolutamente inaspettati una volta finito il Festival. Come di consueto, infatti, al termine della messa in onda, i primi tre classificati si recano in sala stampa per confrontarsi con i giornalisti ed in seguito vanno nella redazione di TV Sorrisi e Canzoni per scattare la foto di copertina. Ultimo, però, non appare in tale scatto e, a distanza di un po' di tempo il direttore ne ha spiegato i motivi.

Aldo Vitali svela ciò che avrebbe fatto Ultimo subito dopo la serata del Festival di Sanremo

Ospite attraverso un collegamento con Barbara D'Urso, Aldo Vitali ha spiegato di essere stato contattato dallo staff di Ultimo al termine della messa in onda di Sanremo. Nel corso della telefonata, Vitali è stato informato del fatto che Ultimo non si sarebbe presentato per la foto. Si vocifera che, subito dopo la serata, abbia dato un cazzotto in un muro, facendosi male alla mano, e si sia rinchiuso nella camera d'albergo.

Aldo Vitali ha spiegato di essere stato tentato da pubblicare un fotomontaggio con il volto di Ultimo. In seguito, però, dopo attenti ragionamenti, ha preferito mostrare al pubblico la verità.

Nell'immagine di copertina di TV Sorrisi e Canzoni, infatti, appaiono solo Mahmood e il Volo.