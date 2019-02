Annuncio

Annuncio

La tredicesima stagione de il commissario montalbano è cominciata ieri 11 febbraio con 'L'altro capo del filo', il primo dei due episodi previsti. Gli italiani hanno accolto con grande curiosità la fiction tratta dai libri di Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti nel ruolo del commissario di Vigata. I dati Auditel hanno confermato come, ancora una volta, tale serie televisiva sia un'appuntamento imperdibile nel palinsesto di Rai 1, raggiungendo ascolti eccellenti nella prima serata del lunedì. Eppure, a differenza di quanto accaduto in passato, la prima puntata ha anche causato numerose polemiche sui social network, dato che si è aperta con una lunga sequenza dedicata ai salvataggi in mare e alla compassione della squadra di poliziotti guidata da Salvo.

Annuncio

Nel prossimo appuntamento, che verrà trasmesso lunedì 18 febbraio, sarà la Seconda Guerra Mondiale a fare da sfondo alle nuove indagini del protagonista che si troverà a fare i conti con tre diversi casi: un diario che racconta dei retroscena del conflitto, la morte di un novantenne e il caso di un uomo che compare tra i caduti di guerra.

Ascolti: ancora ottimi dati

Nonostante le polemiche che hanno caratterizzato l'esordio de Il Commissario Montalban [VIDEO]o, gli ascolti della fiction sono stati entusiasmanti, riuscendo a fare meglio persino del Festival di Sanremo. Sono stati ben 11.108.000 i telespettatori davanti ai teleschermi di Rai 1 per l' appuntamento intitolato 'L'altro capo del filo', che ha totalizzato il 44,9% di share.

Annuncio

Dati che non si allontanano, comunque, dai precedenti della fiction con Luca Zingaretti. Lo scorso anno, infatti, l'episodio intitolato 'La giostra degli scambi', andato in onda il 12 febbraio, riuscì a raggiungere 11.386.000 spettatori, pari 45,1% share. Non lontano anche l'esordio nel marzo del 2017 con 'Come voleva la prassi', che riuscì a conquistare 11.268.000 spettatori e il 44,1% share. Per quanto riguarda gli altri programmi andati in onda ieri, 11 febbraio, non c'è stata alcuna competizione con la fiction di Rai 1. Kong: Skull Island ha infatti raccolto su Canale 5 1.788.000 spettatori, pari al 7.9% di share. Su Rai 2 Facciamo che io ero un’altra volta ha interessato 1.115.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Annuncio

Il Commissario Montalbano: anticipazioni seconda e ultima puntata

Sono soltanto due le puntate previste per la miniserie Il Commissario Montalbano, la seconda delle quali andrà in onda su Rai 1 lunedì 18 febbraio a partire dalle ore 21:25. In essa, il preside Burgio troverà un diario scritto nel 1943 e lo consegnerà al commissario. Nelle pagine di tale documento si troveranno, infatti, non solo alcuni racconti del conflitto, ma anche delle rivelazioni sorprendenti da parte del suo autore Carlo Colussi. Quest'ultimo era pronto a commettere un attentato contro gli americani e Montalbano deciderà di indagare per capire se tale fatto sia realmente accaduto. Scoprirà che Colussi si è trasferito in America e la sua storia andrà così ad intrecciarsi con altri due casi: quello relativo a John Zuck, un novantenne che durante la Seconda Guerra Mondiale fu imprigionato dagli americani e successivamente decise di restare a vivere negli Stati Uniti. In Italia, però, tutti continueranno a pensare che sia morto, tanto che il suo nome sarà indicato tra i caduti di guerra.

Insieme a lui, si parlerà anche di Angelino Todaro, un ricco novantenne dal destino diverso.