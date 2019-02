Annuncio

Il blog "Il Vicolo delle News" ha fornito un'interessante anticipazione di quello che sarebbe successo nella villa tra Lorenzo e le sue corteggiatrici. Prima di scegliere una tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, il tronista di Uomini e donne avrebbe dovuto trascorrere con entrambe un weekend in un posto da sogno. Si vocifera, però, che una delle due ragazze pare abbia fatto arrabbiare Riccardi, a tal punto da spingerlo a tornare a casa molto prima del previsto.

Indiscrezioni su Lorenzo

La prima puntata del serale di Uomini e Donne si avvicina: venerdì 15 febbraio andrà in onda la scelta di Teresa Langella che, secondo insistenti voci, dovrebbe essere registrata lunedì 11. Il "Vicolo delle News", infatti, sostiene che la tronista napoletana abbia trascorso qualche giorno in villa con Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi (ricevendo romantiche sorprese da parte di entrambi), ma la sua decisione finale non l'avrebbe ancora comunicata a nessuno.

Sul popolare blog, inoltre, in queste ore si legge che Lorenzo Riccardi avrebbe raggiunto la location, dove avverranno tutte le scelte, venerdì scorso. Il weekend sarebbe dovuto essere interamente dedicato al giovane e alle sue due corteggiatrici.

Secondo indiscrezioni, però, pare che il tronista abbia abbandonato la villa molto prima del previsto (forse la sera stessa del suo arrivo), perché una tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia l'avrebbe fatto arrabbiare.

Le ragazze, si vocifera, che siano state messe al corrente di tutto la mattina successiva, e che siano state costrette a tornare a casa due giorni in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

Giulia o Claudia, chi sceglierà Lorenzo?

Le puntate serali di Uomini e Donne, dovrebbero essere tre: la prima dedicata alla scelta di Teresa Langella, la seconda a quella di Lorenzo Riccardi, e la terza divisa tra Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni (che ancora non hanno lasciato la trasmissione).

Se alla festa di fidanzamento della tronista napoletana sembra mancare davvero poco, quella del collega di origini pugliesi dovrebbe essere registrata tra una settimana circa, per permettere alla redazione di lavorare al montaggio e poterla mandare in onda venerdì 22 febbraio.

Il pubblico appare fortemente indeciso su come finirà il trono di Lorenzo: alcuni spettatori sono certi che il ragazzo sceglierà la schietta Claudia Dionigi, altri che a spuntarla sarà la più sensuale Giulia Cavaglia. Il protagonista del "Classico" è stato molto furbo a non far capire verso quale delle due corteggiatrici è la sua preferenza: fino all'ultimo, infatti, Riccardi ha detto che le sue spasimanti sono allo stesso livello e che fare una scelta tra loro per lui sarà molto difficile.