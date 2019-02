Annuncio

Annuncio

Un'altra settimana si è conclusa al Paradiso delle signore ed una nuova sta per arrivare. Per quanto riguarda quello che accadrà nei prossimi giorni, è possibile anticipare che ci saranno dei colpi di scena inaspettati. La puntata di venerdì 8 febbraio si è conclusa con l'arrivo di una donna misteriosa. Nel corso dei prossimi giorni, scopriremo che si tratta di Lisa Conterno, una rappresentante di biancheria intima. La donna troverà molta intesa con Vittorio e questo farà ingelosire Marta. I due, infatti, avranno delle discussioni.

Lisa Conterno giunge al Paradiso e crea scompiglio tra Marta e Vittorio

Marta e Vittorio stanno attraversando un periodo un po' difficile. I due protagonisti, infatti, si troveranno a scontrarsi su molte questioni in merito alla gestione del Paradiso delle signore.

Annuncio

Inoltre, l'arrivo di una nuova e avvenente donna creerà molto scompiglio. Si tratta di Lisa Conterno, una bellissima rappresentante di biancheria intima. Vittorio si mostrerà disposto ad avviare una collaborazione con lei e questo indispettirà moltissimo Marta. La Guarnieri, infatti, non si fida minimamente di Lisa e, in più, inizierà ad ingelosirsi notevolmente per la sua vicinanza a Vittorio.

Nel frattempo le Veneri fanno a gara per aggiudicarsi il posto come volto per il lancio del Paradiso Market. Alla fine vincerà Roberta.

Federico affronta il suo segreto, Clelia ha un crollo nervoso a causa di Oscar

Federico, invece, si troverà a dover affrontare anche con la madre la questione dei suoi studi universitari.

Annuncio

I migliori video del giorno

Silvia, infanto, accuserà proprio la dolcissima Roberta di aver inciso negativamente sulle performance del fratello. Riccardo e Nicoletta, invece, sono sempre separati, ma lei porta in grembo il suo bambino. Pertanto Riccardo vorrebbe inserire il suo erede nell'asse dell'eredità familiare. Questo provocherà delle pesanti discussioni con Umberto.

Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo farà il possibile per trovare ad Elena un buon lavoro ma la madre Agnese è assolutamente contraria e non vuole altro che vedere la giovane Montemurro fallire drasticamente.

Infine, Clelia, avrà un crollo nervoso a causa di Oscar. La donna non ne può più della presenza costante di quell'uomo, il quale finalmente le rivelerà la sua identità: si tratta del suo ex marito.

Annuncio

La donna avrà un crollo nervoso e Luciano, preoccupato per lei, la condurrà da un medico.