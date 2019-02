Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni di domani, 7 febbraio, del Paradiso delle signore rivelano che Marta e Vittorio avranno delle discussioni. I due ragazzi si troveranno a scontrarsi su alcune vicende in seguito all'inserimento di Riccardo all'interno dello shopping center. Elena, invece, sarà ad un passo dall'ottenere il nuovo lavoro procuratole da Anita, ma avrà bisogno dell'aiuto di Antonio per concretizzare il tutto.

Spoiler 7 febbraio: Marta e Vittorio litigano a causa dell'assunzione di Riccardo al Paradiso

Riccardo Guarnieri è stato assunto al Paradiso delle signore.

Soprattutto sua sorella Marta ha insistito affinché al ragazzo fosse concessa una nuova chance. Questa per lui è un'occasione per potersi liberare, finalmente, dalla dipendenza dagli antidolorifici oppiacei.

Advertisement

Ad ogni modo, però, la sua assunzione genera dei problemi e delle tensioni tra Marta e Vittorio. I due, infatti, inizieranno a litigare e a scontrarsi su alcuni punti di vista divergenti. Nel frattempo procede il progetto finalizzato alla realizzazione delle vendite per corrispondenze. Tuttavia, al Paradiso c'è chi ha la testa da un'altra parte. Le Veneri, infatti, dopo aver visto il Festival di Sanremo a casa di Nicoletta, sono ancora entusiaste e felici. Per questo motivo, una volta raggiunto il Paradiso, continueranno a parlare dell'argomento. Nel frattempo Federico chiederà un consiglio a Paolo. Il ragazzo vorrebbe invitare Roberta a casa sua per guardare da soli una nuova puntata del Festival di Sanremo ma non sa come fare.

Non si sa se Elena Montemurro riuscirà ad ottenere il lavoro offerto da Anita

Per quanto riguarda Elena, invece, la ragazza sarà ad un passo dall'ottenere il lavoro offertole da Anita.

Advertisement

Salvatore, infatti, in preda ai sensi di colpa, ha chiesto ad Anita di trovare un buon lavoro ad Elena. La donna si è subito messa all'opera ed ha fatto una buona proposta alla Montemurro. Ad ogni modo, gli ostacoli non mancheranno. La ragazza, infatti, per poter ottenere questo lavoro avrà bisogno dell'aiuto di Antonio. Il ragazzo, tuttavia, non sembra essere affatto disposto ad avere dei legami e dei rapporti con Elena dopo tutto quello che ha fatto. Dopo aver scoperto il tradimento della ragazza con suo fratello Salvatore, Antonio ha deciso di lasciare la sua fidanzata e di non parlare più a suo fratello. Comunque sia, Il Paradiso delle signore continua a riservare colpi di scena.