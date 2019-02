Annuncio

Justin Bieber anni, 24, pop-star canadese e Hailey Baldwin, 22, nipote del famosissimo attore Alec Baldwin e modella, si sono aperti a Vogue America dove li vedremo nella copertina del numero di marzo. I due, che si erano conosciuti grazie ai genitori, avevano già avuto una relazione in passato per poi lasciarsi in malo modo "c'è stato un periodo in cui se entravo in una stanza lui se ne andava pur di non incontrarmi" spiega Hailey. Solo lo scorso giugno si sono incontrati di nuovo e hanno iniziato a uscire solo come amici per poi finire per innamorarsi. Un mese dopo Hailey andava in giro con un enorme diamante al dito.

Niente rapporti prima del matrimonio

Justin e Hailey che si sono sposati civilmente tre mesi fa e che stanno programmando il vero matrimonio da sogno in chiesa, in quanto entrambi molto credenti, hanno raccontato a Vogue America di essersi astenuti da qualsiasi rapporto sessuale fino al matrimonio.

Justin racconta di aver avuto un problema con il sesso tanto da esserne divenuto dipendente "mia madre mi ha sempre detto di trattare le donne con rispetto e ogni volta che avevo un rapporto con qualcuno non facevo che pensarlo in continuazione per tutto il tempo" per questo ha deciso di smettere di fare sesso fino al matrimonio. Justin è molto credente e crede che questa regola sia stata inventata da Dio per proteggere gli uomini dall'essere feriti e dal dolore.

In molti sui social si sono messi a fare i calcoli constatando così che Justin Bieber non aveva avuto alcun rapporto sessuale nemmeno con l'ex fidanzata storica Selena Gomez, attrice e pop-star americana, con cui aveva riprovato ad avere una relazione appena prima di rincontrare Hailey Baldwin.

Il matrimonio non è una favola. È una scelta e bisogna lavorare sodo per stare insieme

Justin e Hailey parlano anche della loro vita di coppia come neo-sposini. I due raccontano di essere in terapia di coppia per far andare la loro relazione nel verso migliore possibile "Non starò qui seduta a mentire e dire che è tutta una bellissima favola magica. Sarà sempre difficile. È una scelta. Non ti svegli tutte le mattine guardando il tuo compagno e pensando sono completamente innamorata di te e sei perfetto. Questo non è il vero significato del matrimonio. Siamo giovani e questa cosa può spaventare. Cambieremo nel tempo e ciò che dobbiamo fare è crescere insieme e supportarci a vicenda in questi cambiamenti perché alla fine lui è il mio migliore amico e non potrò mai stancarmi di lui".

Hailey soffre per i commenti sui social

Dopo la seconda rottura tra Justin Bieber e Selena Gomez, una delle coppie più amate di sempre dello star-system, Hailey fidanzadosi e sposandosi con Justin ha dovuto sopportare l'odio e i cattivi commenti di centinaia di milioni di fans che la accusano di aver distrutto il loro sogno di vedere Justin e Selena felici insieme per sempre. I commenti continuano dallo scorso giugno e ancora oggi non accennano a smettere. Hailey racconta che soprattutto dopo essersi sposata l'odio sui social era più vivo che mai e quel momento che doveva essere uno dei più felici della sua vita si è trasformato in un momento di tristezza e solitudine. Sta cercando però di imparare a dare meno attenzione alle pagine social e più alla sua vita reale. La vita con Justin, però, le ha dato anche molte opportunità nel campo lavorativo, come la sua prima copertina in assoluto su Vogue e aver camminato in passerella per la prima volta per top designer come la celebre Donatella Versace.