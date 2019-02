Annuncio

Annuncio

I Simpson sono la serie più lunga della tv americana, e lo show di Matt Groening sembra non voler rinunciare per nulla al primato. In occasione del press tour invernale, infatti, la FOX (il canale dove va in onda lo show), in un incontro con i giornalisti della Television Critics Association, ha annunciato che la serie di Groening sarà rinnovata per altre due stagioni: la 31 e la 32.

Secondo Deadline anche l'intero cast della serie avrebbe confermato un ritorno per altre due stagioni, ma di questo non ci sono ancora conferme al 100%. Anche se molto raramente il cast dei Simpson è cambiato, e quasi sempre per questioni "tragiche". Saranno le prime stagioni, tuttavia, in cui sarà assente il personaggio indiano di Apu, eliminato a causa di polemiche nate nel 2018.

Annuncio

I Simpson: un successo che dura da trent'anni

Con le due nuove stagioni appena confermate, oltretutto, I Simpson raggiungerà il numero di 713 episodi, un record difficile da battere. Per l'occasione è stata anche rilasciata una "dichiarazione" da Homer Simpson in persona, con un "Woo hoo! 32 stagioni. Guardati le spalle, Meet the Press" riferendosi ad un programma d'informazione della NBC, il più lungo della storia della televisione con oltre 3,600 puntate.

Battute a parte, i Simpson festeggeranno 30 anni di messa in onda a dicembre 2019, visto che il primo episodio della prima stagione è andato in onda il 17 dicembre 1989, ma gli omaggi del caso sono già stati fatti, con l'Empire State Building che si è colorato di giallo proprio per celebrare i 30 anni dalla loro creazione da parte di Matt Groening.

Annuncio

I grandi successi animati della FOX

La FOX, per quanto sia spesso "vessata" all'interno delle puntate dei Simpson, è ormai legata a doppio filo alla serie ed è quindi molto improbabile che la lascerà andare, almeno a breve. Anche perché I Simpson sono uno dei più grandi programmi satirici sulla politica e la società americana, e con quello che sta succedendo in questi anni c'è materiale ancora per moltissime stagioni.

In ogni caso, il rinnovo per altre due stagioni è solo una delle mosse del reparto animazione del Network, ora in grande fermento, che può contare non solo altri due cult come I Griffin e Bob's Burgers, ma anche su due nuove produzione come Bless the Harts e Duncanville.

Bless the Harts, con le voci di Maya Rudolph e Kristen Wiig, sarà uno show sulla falsariga dei Simpson o dei Griffin: incentrato su una famiglia (stavolta del Sud) perennemente senza un dollaro e con l'intenzione di realizzare il sogno americano.

Annuncio

Duncanville, invece, con le voci di Rashida Jones e Amy Poehler, sarà una serie incentrata su un ragazzino di quindici anni capace solamente di mettersi perennemente nei guai e rovinarsi la vita in modi sempre nuovi e fantasiosi.