Annuncio

Annuncio

A Uomini e donne è tempo di nuove scelte e dopo aver visto quella di Teresa Langella, ecco che venerdì 22 febbraio verrà trasmessa la seconda puntata speciale del trono classico in prima serata dedicata questa volta alla scelta finale di Lorenzo Riccardi. Il giovane tronista milanese porterà a termine il suo percorso iniziato lo scorso settembre e lo farà rivelando il nome della ragazza con la quale intende mettere su famiglia. Le due pretendenti giunte al rush finale sono Giulia e Claudia.

Gli spoiler della registrazione di Uomini e donne dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi

Le prime anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Lorenzo, rivelano che i due giorni trascorsi in villa non sono stati per niente 'tranquilli' per il tronista e le sue giovani pretendenti che in questi mesi hanno provato a far breccia nel suo cuore.

Annuncio

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, ci sarebbe stato addirittura un momento in cui Lorenzo avrebbe perso le staffe, al punto da decidere di abbandonare la villa. Insomma i momenti di tensione non sono mancati e del resto anche durante questi primi mesi di permanenza sul trono di Uomini e donne, Lorenzo non ha mai nascosto di essere una persona fortemente irascibile.

Eppure alla fine, sembrerebbe che il lieto fine ci sarebbe stato e che l'amore, a differenza della scelta di Teresa, abbia trionfato nella registrazione finale del percorso di Lorenzo Riccardi. Gli spoiler che arrivano dalla villa di Uomini e donne, infatti, rivelano che al termine di tutto il tronista 23enne avrebbe deciso di coronare il suo sogno d'amore con la bella Claudia, la quale in questi mesi gli avrebbe fatto perdere letteralmente la testa. Niente da fare, quindi, per Giulia sebbene in un primo momento fosse lei la super-favorita del tronista.

Annuncio

Le dichiarazioni di Lorenzo prima della scelta: 'Voglio andare a convivere con lei'

In attesa di vedere in onda la fatidica puntata della scelta su Canale 5, in programma questo venerdì sera alle 21.30, va detto che Lorenzo ha ammesso in un'ultima intervista concessa al Magazine di Uomini e donne di avere già le idee molto chiare sul da farsi. Il tronista, infatti, ha rivelato che con la ragazza che avrebbe scelto gli sarebbe piaciuto subito poter andare a convivere, aggiungendo di essere una persona che crede nell'amore fino in fondo e quindi di voler subito fare le cose in maniera seria.