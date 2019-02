Annuncio

Cresce l'attesa da parte dei fan per la scelta finale di Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti più amati e al tempo stesso discussi di questa edizione di Uomini e donne trono classico. Il ragazzo si sta avviando verso le fasi finali del suo percorso e come ben saprete quest'anno la scelta avverrà all'interno di una lussuosa villa, dove saranno presenti non soltanto le due corteggiatrici che dovranno ricevere il verdetto finale ma anche i parenti del tronista stesso, i quali parteciperanno alla festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini. E in queste ore sono stati proprio i parenti di Lorenzo a fornire i primi indizi sulla registrazione.

Gli indizi sulla scelta di Lorenzo a Uomini e donne

Nel dettaglio, infatti, i fan di Uomini e donne hanno notato che la sorella di Lorenzo Riccardi qualche giorno fa ha postato su Instagram una stories dove la vedevamo in treno con tutta la sua famiglia.

La ragazza ha aggiunto la didascalia: 'Ansia in treno' e quasi sicuramente alludeva al fatto che si stavano recando a Roma per la fatidica registrazione della scelta.

Il cerchio ormai si stringe e nelle ultime registrazioni del trono classico, Lorenzo è sparito dallo studio, proprio come era successo con Teresa Langella nel momento in cui doveva prepararsi per la registrazione della scelta in villa. Le due corteggiatrici arrivate al rush finale sono Giulia e Claudia. Due ragazze molto diverse tra di loro, le quali hanno più volte messo in discussione il modo di fare del tronista, il quale le ha anche preso in giro mettendo in scena una finta scelta.

Qualche settimana fa, infatti, Lorenzo ha chiesto alla redazione di poter inscenare il momento della scelta facendo credere ad entrambe le due ragazze di essere la sua preferita. Uno scherzo che gli è costato caro, dato che sia Giulia che Claudia hanno ammesso di essere deluse e amareggiate.

Il serale di Uomini e donne parte venerdì 15 febbraio con la scelta di Teresa Langella

Tuttavia prima di vedere in onda la scelta finale di Lorenzo Riccardi, dovremo prima guardare quella di Teresa Langella. Sarà la bella tronista napoletana la prima protagonista degli speciali di Uomini e donne in prime time che partiranno questo venerdì 15 febbraio su Canale 5. Nelle due puntate successive, invece, toccherà agli altri due tronisti in carica portare a compimento il loro percorso in trasmissione: Lorenzo e Luigi, dopo mesi e mesi di trono, riusciranno a trovare la donna della loro vita? Lo scopriremo nelle prossime settimane.