Beppe Fiorello ritorna in prima serata su Raiuno con un nuovo avvincente film tv dal titolo 'Il mondo sulle spalle' che vedremo in onda questa sera, martedì 19 febbraio a partire dalle 21:30. Un ritorno molto atteso dal pubblico e dai fan dell'attore che ormai è diventato una vera e propria garanzia di successo per gli ascolti della rete ammiraglia Rai, in grado di assicurare risultati auditel ben al di sopra di tutte le aspettative. Il film tv di questa sera si potrà rivedere in streaming online sul portale gratuito della Rai.

Dove rivedere il film tv Il mondo sulle spalle in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che nel caso in cui questa sera non poteste seguire il film Il mondo sulle spalle in prima visione su Raiuno, potete pur sempre rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, sarà possibile rivedere la pellicola con Beppe Fiorello in qualunque momento lo desideriate, anche dai vostri dispositivi mobili, senza dover per forza ricorrere al computer di casa. Al momento non sono previsti ulteriori passaggi del film sul canale RaiPremium, che normalmente ritrasmette tutti i film e le fiction in onda sulle tre reti generaliste Rai.

Ma qual è la trama di questo nuovo attesissimo film e chi sarà il personaggio che questa volta verrà interpretato dal bravissimo Beppe Fiorello? Le anticipazioni sulla trama rivelano che per le riprese de 'Il mondo sulle spalle', si sono ispirati alla vicenda personale di Enzo Muscia, il quale dopo il fallimento dell'azienda dove prestava lavoro, ha scelto di rimboccarsi le maniche e di non arrendersi.

La trama del film Il mondo sulle spalle in onda stasera su Raiuno

Enzo, infatti, è riuscito a rilevare l'azienda e al tempo stesso a riassumere nuovamente tutti i colleghi che lavoravano con lui, dando loro una nuova speranza e soprattutto una continuità dal punto di vista lavorativo. Grazie al suo enorme coraggio, Enzo è stato insignito anche del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Nel film vedremo che Beppe Fiorello si chiamerà Marco, è sposato con Carla e stanno per avere il loro primo figlio.

Peccato, però, che la felicità di coppia verrà spazzata via dal fallimento dell'azienda: per Marco comincerà un periodo buio, in cui dovrà affrontare la disoccupazione e la mancanza di lavoro.