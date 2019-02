Annuncio

Dopo il clamoroso rifiuto di Andrea Dal Corso a Teresa durante la prima puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta', continua far discutere la sua decisione, tanto che continuano gli attacchi sui social da parte dei fan della trasmissione di Maria De Filippi, infuriati con il corteggiatore per il suo comportamento ritenuto falso, poco umile e interessato solo al 'business'. In difesa di Andrea è sceso in campo in queste ultime ore, Giuseppe Santamaria, ex tentatore di Temptation Island il quale, su Instagram, ha voluto zittire tutti coloro che stanno attaccando l'amico.

L'amico d Andrea lo difende dalle accuse: 'Attenzione a guardare solo la copertina senza leggere tutto il libro'

Dopo il rifiuto a Teresa Langella, Andrew si è ritrovato al centro di una bufera mediatica che lo ha visto attaccato da più parti con giudizi poco lusinghieri sulla sua persona.

Molti utenti, infatti, lo hanno definito una persona falsa, poco umile e interessata più alla visibilità che a trovare l'amore, una persona che, a detta di molti, ha giocato con i sentimenti della Langella. In difesa di Andrea dal Corso è intervenuto in queste ultime ore Giuseppe Santamaria, amico del giovane imprenditore e compagno di avventura la scorsa estate a Temptation Island. Su Instagram, Giuseppe ha voluto difendere l'amico dalle pesanti accuse ricevute, facendo presente l'umiltà di Andrew che, assicura l'ex tentatore, non è la persona falsa che tutti credono. Il tutto evidenziato anche dalla frase postata sui social che recita: ''Attenzione a guardare solo le copertine senza leggere il libro''.

U&D: Andrea, nella bufera dopo il no a Teresa, lancia un appello alla tronista

Il clamore suscitato dalla risposta negativa di Andrea a Teresa non tende a placarsi e, dopo alcuni giorni di silenzio, anche il diretto interessato è tornato sui social facendo un appello proprio alla Langella, chiedendo un incontro chiarificatore. Andrea, su Instagram, ha infatti chiesto alla tronista la possibilità di incontrasi faccia a faccia per aver modo di spiegare le motivazioni e le emozioni di quel particolare momento che lo hanno indotto a prendere una decisione così importante per la vita di entrambi. Al momento non è dato sapere se Teresa accetterà o meno la richiesta di Andrea, sta di fatto che i fan di Uomini e donne sono rimasti profondamente delusi dall'atteggiamento del corteggiatore, soprattutto coloro i quali auspicavano un lieto fine per la coppia.

Le parole di Giuseppe, che conosce bene Andrew, forse riusciranno a stemperare un po' la tensione e non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda. Attesa anche per la messa in onda della seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne' con al centro la scelta di Lorenzo Riccardi, che verrà trasmessa venerdì 22 febbraio in prima serata su Canale 5.