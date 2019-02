Annuncio

Al via questa sera, in prime time su Rai 2 e online su RaiPlay, i nuovi episodi de La porta rossa, la fiction noir Rai ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi con Lino Guanciale e Gabriella Pession nel rispettivo ruolo del commissario di polizia Leonardo Cagliostro e di sua moglie Anna, di professione magistrato. La serie è diretta da Carmine Elia e nel cast principale troviamo anche Valentina Romani (Vanessa), Ettore Bassi (magistrato Piras), Antonio Gerardi (Stefano), Andrea Bosca (Jonas) e Pierpaolo Spollon (Filip). La seconda attesa stagione de La porta rossa sarà composta 12 episodi che andranno in onda due per puntata in sei mercoledì consecutivi a partire da oggi, mercoledì 13 febbraio, alle ore 21.20 su Rai 2.

La storia

Durante uno scontro a fuoco con il principale trafficante di una micidiale droga che da qualche tempo circola a Trieste, Leonardo Cagliostro viene ucciso colpito alle spalle da qualcuno non identificato. L’uomo non riesce però a oltrepassare la porta rossa che conduce all'aldilà e resta intrappolato nel mondo terreno diventando così uno spettro. Il giallo tra reale e trascendentale per la giustizia terrena è subito archiviato come conseguente alla sparatoria stessa, mentre indagando sul suo stesso omicidio dalla nuova condizione di fantasma, Cagliostro scoprirà che ad assassinarlo è stato uno dei suoi colleghi.

Il poliziotto trova aiuto in Vanessa, una giovane medium che gli farà da tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti, incontrata casualmente vagando in una Trieste a tratti inquietante, notturna e particolarmente battuta dalla pioggia ma sempre splendida a fare da sfondo ideale per questa storia.

Insieme i due cercheranno di mettere in salvo Anna da un pericolo mortale: lo stesso uomo che ha ingannato e assassinato Cagliostro ora medita di uccidere anche sua moglie che è in attesa del suo primo figlio.

La Porta Rossa 2

Come abbiamo visto nella precedente stagione, oltre a Vanessa c’è anche un altro personaggio che può vedere ed ascoltare Cagliostro, ovvero Jonas, a sua volta rimasto a mezza strada tra il mondo dei vivi e quello dei morti e che ha già aiutato il poliziotto a sbrogliarsela nel limbo del suo nuovo stato di essere.

Mentre Anna diventerà madre di una bellissima bambina, nei nuovi episodi in onda da stasera avremo modo di approfondire la conoscenza del misterioso Jonas che potrebbe rivelarsi il padre di Cagliostro, il quale è orfano e non ha mai conosciuto i suoi genitori.

Ma saranno tanti i colpi di scena in arrivo in questa seconda stagione che si preannuncia quanto mai carica di azione e suspense con tanti misteri da risolvere e alcune certezze che saranno ribaltate.