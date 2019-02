Annuncio

Giovedì 21 e venerdì 22 febbraio andranno in onda su canale 5 due nuove puntate della soap Una vita. Molti i colpi di scena che attendono i fan della telenovela ideata da Aurora Guerra anche nei prossimi giorni e dove vedremo, stando alle anticipazioni, un pericoloso avvicinamento tra Elvira e Victor. Il tutto allo scopo di far ingelosire Simon. Mentre ad Acacias fervono i preparativi per la festa di San Ausilio, Ramon cercherà di far uscire dal carcere il figlio Antonito.

Una Vita, anticipazioni del 21 febbraio: Antonito arrestato per truffa resta in carcere

Come abbiamo visto nelle puntate di Una Vita appena trasmesse, Antonito si è messo di nuovo nei guai. Il giovane Palacios si è messo in affari con Belarmino, un anziano signore che si è preso gioco di lui e che porterà Antonito ad essere arrestato con l'accusa di truffa aggravata nei confronti del municipio.

Sono infatti spariti i soldi che il giovane Palacios avrebbe dovuto custodire in cassaforte e a nulla valgono le spiegazioni del giovane che non viene creduto dal commissario Mendez, anche perché Belarmino ha fatto perdere le sue tracce e sembra svanito nel nulla. Nell'episodio in onda giovedì 21 febbraio, Trini e Lolita saranno molto preoccupate per la sorte di Antonito, mentre Ramon cercherà di far uscire di prigione il figlio dietro pagamento di una cauzione, senza successo. Le accuse nei confronti del ragazzo sono più gravi del previsto e Mendez non crede alla storia raccontata dal promesso sposo di Lolita. Ursula e Samuel nel frattempo, non trovano in casa Blanca e Olga e vanno nel panico; verranno poi a sapere che, le due sorelle, si sono recate insieme al Bosco delle Dame.

Una vita, trama del 22 febbraio: Elvira vicina a Victor, Arturo vuole smascherare donna Susanna

Nell'episodio in onda venerdì 22 febbraio, vedremo che ad Acacias fervono preparativi per la festa di San Ausilio e tutte le donne del quartiere saranno indaffarate per raccogliere i fondi da destinare ai bisognosi. Il colonnello Valverde intenderà finanziare uno spettacolo di burattini, ma tale gesto insospettirà donna Susana, la quale teme che Arturo stia tramando qualcosa. In effetti il padre di Elvira è ormai a conoscenza del segreto che lega la sarta a Simon e, come ci rivelano le anticipazioni della prossima settimana, farà di tutto per smascherare Susana e il maggiordomo, rivelando a tutta Acacias il vero legame che li lega.

Elvira nel frattempo, tenterà in tutte le maniere di far ingelosire Simon e approfitterà della crisi tra Victor e Maria Luisa per avvicinarsi al Ferrero.