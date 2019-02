Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda a febbraio in Spagna, si soffermano su Ramon e Celia, interpretati dagli attori Juanma Navas e Ines Aldea. Se il nobile deciderà di compiere un gesto inconsulto dopo la perdita di Trini, la moglie di Felipe comincerà a mostrare segni di evidente pazzia in seguito al trauma dell'aborto subito di recente.

Una Vita: Felipe salva Ramon ma rimane ferito

Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà protagonista a suo malgrado di una brutta disavventura nel corso delle nuove puntate di Una Vita, in onda in questo ultimo periodo in Spagna.

Il marito di Celia, infatti, riceverà un colpo di pistola, che lo ridurrà in fin di vita.

I telespettatori dello sceneggiato iberico scopriranno che a ferire Felipe è stato Ramon, disperato per la morte della moglie Trini avvenuta dopo pochi giorni dal parto cesareo. Il padre di Antonito, infatti, deciderà di togliersi la vita, per non far fronte al dolore che stava provando. Il marito di Celia, a questo punto, comincerà a sospettare delle intenzioni suicide dell'anziano amico, tanto da decidere di fare irruzione in casa sua. Qui i due uomini avranno un durissimo scontro, dove l'avvocato tenterà di convincere Ramon a desistere a premere il grilletto contro la sua tempia.

Una Vita, anticipazioni: Celia impazzisce

Le trame delle puntate di Una Vita, in onda nel mese di febbraio in Spagna, svelano che Felipe Alvarez Hermoso, nel tentativo disperato di sottrarre la pistola dalle mani del vedovo di Trini, sarà colpito all'addome da una pallottola.

Dall'altro canto, Ramon chiamerà disperato subito i soccorsi se il commissario Aurelio Mendez volesse vederci più chiaro in tutta questa faccenda.

Celia, nel frattempo, mostrerà segni di evidente pazzia dopo aver perso un altro bambino dopo aver soccorso Trini in mezzo alla strada. La nobildonna, infatti, si attaccherà morbosamente alla piccola Milagros, tanto da rifiutare la presenza della tata assunta da Antonito e Lolita. Possiamo anticipare che la tata farà perdere le proprie tracce dopo aver avuto un incontro con Celia. Che fine avrà fatto? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi. Ricordiamo ai telespettatori italiani che per vedere tutto questo dovremo aspettare oltre un anno a causa della differenza di messa in onda in Spagna e Canale 5.