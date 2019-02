Annuncio

Michelle Hunziker parla per la prima volta dei motivi che l'hanno spinta ad abbandonare lo show evento di Celentano a pochi giorni dalla puntata di esordio. La conduttrice svizzera doveva infatti essere una delle protagoniste, inseme a Teo Teocoli e Ambra Angioini, di "Aspettando Adrian", lo spettacolo in diretta da Verona, ma la showgirl ha abbandonato come sappiamo, a poche ore dal debutto e solo ora ha dato le sue motivazioni in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel frattempo, dopo l'annunciata sospensione di Adrian a causa di problemi si salute di Celentano, sembra che il programma sia definitivamente sparito dai palinsesti di Mediaset, forse a causa degli ascolti disastrosi delle prime puntate andate in onda.

Adrian la serie tv di Celentano sparita dai palinsesti di Mediaset

Quello che era stato annunciato come l'evento televisivo dell'anno si è rivelato un vero e proprio flop con ascolti disastrosi per Canale 5 che tanto aveva puntato sullo show evento di Celentano. Il pubblico non ha gradito a quanto sembra, né lo show in diretta da Verona né tanto meno il cartoon di animazione che ha sollevato feroci critiche e polemiche per alcune frasi sessiste del protagonista. In queste due ultime settimane, la serie di Celentano era stata sospesa a causa di una forte influenza che avrebbe colpito il molleggiato, così come annunciato con un comunicato congiunto pubblicato da Mediaset e dal Clan Celentano.

Sta di fatto che ora, sembra che la Serie TV Adrian, sia proprio sparita dai palinsesti di Mediaset che, forse, anche a causa degli ascolti deludenti, ha deciso di sospendere definitivamente la messa in onda delle restanti puntate.

Michelle Hunziker svela i motivi che l'hanno portata a fuggire da Adrian: 'Celentano non era mai presente'

Michelle Hunziker, insieme a Teo Teocoli e Ambra Angiolini, doveva partecipare allo show trasmesso in diretta dal teatro Camploy di Verona e che faceva da traino alla messa in onda del cartoon di animazione. La showgirl svizzera ha però dato forfait alla vigilia del debutto e stando alle indiscrezioni, parrebbe per incomprensioni e divergenze con Adriano Celentano.

Voci che la stessa conduttrice ha confermato in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera, in cui ammette i dissapori con il molleggiato che, a dire di Hunziker, non si sarebbe mai visto durante le prove dello spettacolo, creando problemi anche agli addetti ai lavori che, nel frattempo non potevano prendere nessuna decisione. Assenza che non giovava al buon esito del programma come la stessa Michelle ha cercato di far capire all'artista, senza risultato. Da qui la sua decisione di abbandonare lo show, una scelta di cui non si è pentita nemmeno in seguito, visti anche i pessimi risultati della trasmissione.

Restiamo comunque in attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda e di sapere se Adrian verrà riproposto o meno sulle reti Mediaset.