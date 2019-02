Annuncio

Le anticipazioni spagnole di Una vita, in onda dall'11 al 18 febbraio, svelano che Ramon si costituirà a Mendez dopo aver sparato per sbaglio a Felipe: a proposito, Servante testimonierà a favore del Palacios, che sarà additato per la strada di Acacias 38. Felipe, invece, verrà trasportato velocemente in ospedale, dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Lucia, a questo punto, correrà insieme a sua cugina al capezzale dell'avvocato.

Una Vita: Felipe operato, Celia si scontra con Lolita

Dagli spoiler di Una Vita si evince che le cameriere aiuteranno Lolita ad accudire Milagros fino all'arrivo di Fulgencia, la tata, mentre Inigo confesserà a Tito che non può più fare il pugile in quanto infortunato.

Una rivelazione che farà disperare il fidanzato di Leonor che non saprà come pagare il debito contratto con Andres. Samuel, intanto, diventerà il sicario di Jimeno, mentre l'avvocato uscirà sano e salvo dalla sala operatoria, sebbene ci voglia molto tempo per riprendersi. Per questo motivo, Ramon sarà distrutto per la sorte del suo amico. Lolita, invece, sarà ricevuta con brutte parole da parte di Celia una volta giunta in ospedale.

Successivamente, Celia disapproverà il comportamento della tata di Milagros: a proposito, la piccola sarà rifiutata dal padre in quanto troppo simile a Trini. Infine, Telmo chiederà all'Alvarez Hermoso il permesso di ufficializzare il suo fidanzamento con Lucia, ma lui gli consiglierà di parlare prima con Samuel.

Una Vita, anticipazioni: Felipe e Ramon fanno pace

Stando alle trame di Una Vita in onda a metà febbraio in Spagna, si apprende che Felipe sarà dimesso dalla clinica, tanto da tornare ad Acacias 38 dove sarà accolto con gioia da Ramon. I due uomini, a questo punto, faranno la pace dopo il tragico incidente. Lolita e Antonito, invece, noteranno che Celia è ossessionata da Milagros, tanto da continuare a rimproverare Fulgencia.

Tito, intanto, lascerà l'ospedale distrutto dopo aver ricevuto la diagnosi dei medici, mentre Liberto offrirà un prestito ad Inigo per salvarlo dai debiti. A casa Alvarez Hermoso, Felipe offrirà un rinfresco per annunciare la relazione tra Lucia e Telmo. Proprio l'ex prete intenderà chiedere l'aiuto di Bartolomé per dimostrare che Espineira è implicato nella morte del suo mentore.

Lolita, intanto, sospetterà che dietro la partenza di Fulgencia ci sia lo zampino di Celia, mentre la relazione tra l'ex prete e Lucia capeggerà su tutti i titoli dei quotidiani.

Alla Deliciosa, Inigo racconterà alla fidanzata e Liberto che sua sorella Flora è stata rapita. Per tale ragione il ragazzo deciderà di andare alla ricerca di Andres. Infine, Milagros tornerà a vivere sotto il tetto dei Palacios, nonostante la riluttanza della moglie di Felipe.