Ieri sera è andato in onda il serale di Uomini e donne, con l'attesissima scelta di Teresa Langella, sulla quale erano già trapelate alcune indiscrezioni. La tronista ha scelto Andrea Dal Corso, ma lui non si è presentato al ricevimento. I fan non hanno preso bene la decisione della tronista, tanto da protestare sui social network, soprattutto su Instagram.

Uomini e Donne: Andrea Dal Corso preso di mira sui social

Andrea Dal Corso, dopo essere stato scelto da Teresa Langella, come detto, ha deciso di rifiutare la proposta della tronista, non presentandosi alla festa organizzata dalla redazione. La motivazione di questo comportamento sembra essere da ricercare nel fatto che la ragazza sembrava subito intenzionata a mettere su famiglia, passo forse attualmente 'troppo importante' da compiere per l'ex tentatore di Temptation Island.

Subito dopo la mezzanotte, il profilo Instagram di 'Andrew' è stato quasi letteralmente sommerso da insulti di diverso genere, più o meno pesanti. In molti l'hanno accusato di aver partecipato a Uomini e Donne soltanto allo scopo di andare in televisione, altri hanno sostenuto che Teresa sia stata fortunata a non averlo accanto.

Ad ogni modo, gli insulti contro Dal Corso non si fermano nemmeno in queste ore, ma il ragazzo per adesso ha preferito rimanere in silenzio e non alimentare le pesanti accuse che si stanno diffondendo sui social network. Nel frattempo, alcuni utenti Instagram hanno smesso di seguire il corteggiatore della Langella.

Raffaella Mennoia: 'Questo percorso si è concluso in un modo insolito'

L'autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, ha deciso di esprimersi attraverso una storia su Instagram, nella quale ha spiegato di essere molto stanca per via del lavoro svolto, e di aver letto molti messaggi dei suoi follower, che parlavano appunto di questa scelta finita male.

La Mennoia ha sottolineato il suo dispiacere per Teresa, precisando di non poter dire di più, per una questione di rispetto nei confronti di Andrea e Antonio. La donna ha inoltre spiegato che ogni volta che c'è una scelta è normale da parte del pubblico che ci siano simpatie e preferenze, ma allo stesso tempo si è augurata che i telespettatori abbiano passato dei momenti piacevoli seguendo il serale di Uomini e Donne, che continuerà anche nel corso delle prossime settimane.

Infine, l'autrice ha commentato che effettivamente si è trattata di una particolare conclusione, "un percorso concluso in modo insolito". La Mennoia ha concluso il suo discorso con "questo è Uomini e Donne". Il malcontento dei telespettatori continua, in attesa della prossima puntata.