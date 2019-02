Annuncio

Sabrina Ferilli decide di denunciare un uomo che per molti anni l'ha seguita ossessivamente in qualsiasi parte omaggiandola di lettere e regali. Infatti, sono cinque anni che l'attrice italiana riceve delle 'attenzioni' da quell'uomo. All'inizio pensava che fosse un fan molto legato a lei, ma negli ultimi mesi la sua presenza è addirittura aumentata, tanto da portare la Ferilli a formalizzare una denuncia per stalking. L'attrice protagonista del film premio oscar 'La grande bellezza', ha rilasciato un'intervista al quotidiano Corriere della sera in cui parla per la prima volta della denuncia

Ferilli denuncia un uomo di 70 anni per stalking

Sabrina Ferilli ha raggiunto la Procura di Roma per denunciare lo stalker raccontando la sua verità.

"Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali", ha raccontato. Grazie alla sua testimonianza, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo, il quale potrebbe rischiare una rigidissima sanzione. Si tratta di uomo di 70 anni che è riuscito a trovare delle informazioni molto riservate dell'attrice che riguardano la sua vita privata, riuscendo a seguirla da casa nei suoi spostamenti abituali. La decisione di denunciare l'uomo per stalking arriva mentre l'attrice sta girando la nuova serie televisiva di Ricky Tognazzi. In 'L'amore Strappato', Sabrina Ferilli interpreta un pubblico ministero ed entra a contatto con il procuratore Maria Monteleone, alla quale racconta il fatto.

Ed è proprio grazie alla chiacchierata con la Monteleone, alla quale racconta la presenza constante dell'uomo in tutte le sue apparizioni pubbliche, che decide dopo cinque anni di denunciarlo. Inoltre, nell'intervista al Corriere della Sera, ci tiene a precisare che non c'è stata nessuna violenza fisica, ma solo assidui inseguimenti.

Dalla denuncia, alle riprese di 'L'amore strappato'

In settimana, l'attrice ha raggiunto il Palazzo di Giustizia per il riconoscimento formale e per ribadire più nel dettaglio la sua versione dei fatti. Dopodiché si è aperta la procedura per stalking e l'uomo potrebbe rischiare dalla semplice diffida all'avvicinamento fino persino all'arresto. Intanto continuano le riprese di 'L'amore strappato', la fiction tratta da un fatto di cronaca realmente accaduto.

La Ferilli, protagonista della serie, sarà sottoposta a delle situazioni giudiziarie a causa degli abusi subiti da sua figlia da parte del padre.