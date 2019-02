Annuncio

Nella serata tra il 15 e il 16 febbraio è andata in onda la prima puntata serale del trono classico di 'Uomini e donne', che ha visto protagonista l'ormai ex-tronista campana Teresa Langella, la quale è stata chiamata a scegliere uno tra i suoi 2 corteggiatori, Antonio e Andrea. Teresa ha scelto Andrea, il quale poco prima di venire a conoscenza dei sentimenti nutriti nei suoi riguardi da parte di Teresa, aveva avuto modo di confrontarsi con il padre della tronista, che aveva comunicato ad Andrea le sue paure maturate su quello sarebbe stato il futuro della coppia, qualora Andrea avesse risposto 'sì' a Teresa.

Andrea riceve molte critiche online, non lo risparmia neanche Rosa su Instagram

Andrea Del Corso ha ricevuto molte critiche online, da parte di chi gli contesta di essersi dimostrato falso nei riguardi della tronista, Teresa Langella, che il corteggiatore ha rifiutato dopo aver appreso della scelta dell'ormai ex-tronista.

Neanche l'invitata alla festa, Rosa Perrotta ha risparmiato online il veneto, dichiarando in una lunga storia su Instagram che sia stato di cattivo gusto da parte di Andrea il fatto di essersi mostrato fintamente geloso in villa, per via del rapporto instauratosi tra Teresa e l'altro corteggiatore Antonio Moriconi. La Perrotta si è detta speranzosa che Andrea non finisca sul trono di Uomini e Donne.

In occasione del primo appuntamento serale del dating-show di Maria De Filippi, che ha visto Teresa Langella pernottare nella villa messa a disposizione dalla redazione di Uomini e Donne per la tronista e i suoi 2 corteggiatori, Andrea Del Corso e Antonio Moriconi, sono apparsi nelle vesti di invitati alla scelta diversi protagonisti del format, tra i quali gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, e gli ex-public figure di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

La puntata dedicata alla scelta della tronista dalla bellezza mediterranea ha visto quest'ultima finire in lacrime, dopo aver appreso il 'no' di Andrea Del Corso. ''Non riesco neanche a dire il suo nome'', aveva confidato Teresa alla sua personal-stylist Giulia De Lellis, la quale è apparsa visibilmente commossa insieme alla tronista, poco prima dell'attesa scelta. Ad annichilire Teresa è stata l'estenuante attesa per l'ingresso di Andrea alla festa che avrebbe coronato il momento della sua scelta, un invito che Andrea Del Corso ha respinto, dopo essersi confrontato con il padre della tronista, che aveva raccomandato ad Andrea di dire sì alla figlia solo se i suoi sentimenti fossero seri e proiettati verso un futuro certo insieme: delle parole che potrebbero aver profondamente spaventato il corteggiatore dagli occhi di ghiaccio.

Andrea, prima di non presentarsi alla villa per la scelta, aveva confessato a Teresa di aver vissuto un'infanzia turbolenta, per essere stato un bambino in sovrappeso, peraltro cresciuto in una famiglia non tradizionale, ovvero da sua madre e sua nonna.