Annuncio

Annuncio

Dopo quanto accaduto ieri, nel corso della prima puntata del serale di Uomini e donne, Giulia De Lellis ha voluto commentare il comportamento di Andrea Dal Corso. La famosa influencer è stata spietata contro il ragazzo e ne ha dette di tutti i colori durante delle Instagram Stories. Secondo Giulia, infatti, Andrea non ha avuto né rispetto né coraggio di assumersi le sue responsabilità e spiegare la sua posizione faccia a faccia a Teresa. Per questo motivo, secondo la De Lellis 'ha fatto una figura di me**a'.

Il commento piccato di Giulia De Lellis contro Dal Corso

Subito dopo la messa in onda della scelta, Giulia De Lellis ha postato delle Instagram Stories nelle quali ha spiegato l'accaduto e ha commentato la vicenda.

Annuncio

L'influencer ha esordito confermando tutto ciò che è successo, in quanto testimone oculare. Poi è subito passata ad esprimere giudizi in merito al comportamento di Andrea. Dal Corso non è mai piaciuto a Giulia De Lellis e, per questo motivo, la romana ha ammesso di essere dell'idea che Teresa Langella si sia 'scansata un fosso'. Secondo la ragazza, infatti, Andrea si è comportato in modo assolutamente sbagliato, non assumendosi le responsabilità delle sue azioni. Non ha avuto né rispetto né educazione nei confronti di Teresa e di tutte quelle persone che si erano recate in villa dalla mattina.

Giulia ha condannato Dal Corso, per non aver avuto il coraggio di parlare faccia a faccia con la tronista, nascondendosi dietro una telecamera e facendo un discorso buonista al padre della ragazza.

Annuncio

Giulia è stata, dunque, categorica in merito: 'Ha fatto una figura di me**a'.

Teresa Langella vuole Andrea Dal Corso, ma lui non ricambia i suoi sentimenti e non si presenta alla festa

Giulia De Lellis ha avuto il compito di aiutare la tronista a scegliere l'abito adatto per la festa di fidanzamento, Dopo aver scelto l'outfit perfetto e aver dato inizio ad un aperitivo pre-festa, Teresa e tutti i presenti hanno appreso l'inaspettata decisione di Andrea Dal Corso. Il ragazzo scelto dalla tronista, infatti, ha deciso di non presentarsi al ricevimento in quanto non sicuro dei sentimenti nei confronti della fanciulla. Secondo quanto rivelato da lui, infatti, troppe sarebbero le divergenze che lo rendono diverso dalla tronista: le motivazioni, però, il corteggiatore le ha date faccia a faccia al padre della ragazza e non alla diretta interessata, cosa che, come detto prima, non è piaciuta alla De Lellis.